Точки роста туристической привлекательности обозначили в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Строительство аэропорта, реконструкция Базарной площади, открытие хостелов и кафе - все это позволит сделать Тобольск еще более привлекательным для туристов. Такое мнение высказала директор департамента по культуре и туризму администрации города Елена Распопова.

Как сообщает администрация Тобольска, в 2020 году отмечено снижение турпотока, которое связано с пандемией. Если в 2019 году Тобольск посетили более 250 тыс. гостей, то в первом полугодии 2020 года - 44 тыс. 352 туриста, 162 из-за рубежа.

"Сегодня перед нами стоят системные вызовы, требующие оперативных, отчасти нестандартных решений. Завершается строительство аэропорта, запуск которого улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города, в том числе будет способствовать привлечению туристов. За последние годы создан задел на пути создания в Тобольске туристического центра и привлечения туристов и экскурсантов в наш город", - отметила Елена Распопова.

Более 1 тыс. 194 тоболяков заняты в сфере туризма. Это туроператоры, работники музеев. 12 гостиниц и 19 хостелов действуют в Тобольске. В 2020 году состоялось открытие хостела "Буква". 102 предприятия общественного питания работают в города, тогда как в 2018 году было 95. По словам Распоповой, в городе не хватает рыбных ресторанов и кафе с национальным колоритом, например баурсачных.

По данным городского департамента, основной поток туристов прибывает в Тобольск из ХМАО, ЯНАО, городов юга Тюменской области, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Город посещают жители Германии, США, Франции, Австрии и других стран.

Добавим, в конкурсе Национального календаря событий 2020 года в Топ-200 вошли два тобольских фестиваля: "Абалакское поле" и "Искер-Жыен".

Напомним, Тюменская область является участником программы туристического кэшбека. За отдых в регионе туристы могут вернуть до 20 тыс. рублей. Второй этап программы стартовал в России 15 октября. По итогам первого этапа Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности у туристов.