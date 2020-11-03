"Ночь искусств": тюменцев ожидают концерты, мастер-классы и экскурсии в онлайн

| Фото: музейный комплекс им. И.Я.Словцова ВКонтакте | Фото: музейный комплекс им. И.Я.Словцова ВКонтакте

Онлайн-трансляции концертов, мастер-классы, виртуальные экскурсии подготовили ко Всероссийской акции "Ночь искусств" 3 ноября учреждения культуры Тюменской области, сообщает региональный департамент культуры.

Дворец культуры "Нефтяник" представит онлайн-концерт "Доктор Джаз". Трансляция начнется в 19 часов в соцсетях и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. Выступит джаз-оркестр "Золотая труба" и лучшие вокалисты Тюмени. Зрители смогут посетить различные культурно-образовательные локации - мастер-классы: "Лаборатория звука", "Лаборатория зрителя", "Звездный дождь".

На ютуб-канале Тюменской филармонии 4 ноября в 21 час начнется трансляция "Багдадского праздника" – ночного концерта с Тюменским филармоническим оркестром. В программе концерта произведения Чайковского, Грига, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.

Тюменский драматический театр покажет спектакль "Стасик, играй!". Это лирическая, музыкальная, добрая и светлая сказка, которая понравится и взрослым, и детям. Трансляция начнется 4 ноября в 18 часов на официальном ютуб-канале театра.

Посетители смогут побывать во всех музеях Тюменского музейно-просветительского объединения Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Подробнее о программе музея по ссылке.

На странице Дворца национальных культур "Строитель" пройдет трансляция видеоконцерта "Счастливый дебют".

В Тюменской областной научной библиотеке пройдет мастер-класс по сценической речи. Библиотека приглашает на онлайн-концерт фольклорного ансамбля "Росстань". На концерте прозвучат лирические, плясовые, хороводные песни, записанные в фольклорных экспедициях по югу Тюменской области. Трансляции на странице библиотеки ВКонтакте и Instagram.

В рамках акции "Ночь искусств" мероприятия подготовили и районные учреждения культуры. Армизонский район приглашает на виртуальную экскурсию по библиотеке "Есть такое в свете чудо". Специалисты Тобольского районного Центра культуры подготовили видеозаписи мастер-классов по вокальному, хореографическому искусству и декоративно-прикладному творчеству для зрительской аудитории всех возрастов. Центральная библиотека Голышманово приглашает на теневой онлайн-театр "Сказка про Капризку".