Жителей Тюмени приглашают на онлайн-экскурсию по выставке о военной разведке

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

На онлайн-экскурсию "Военная разведка. Гриф "Секретно", приуроченную ко Дню военного разведчика, приглашает тюменцев Московский музей Победы. Новая программа размещена на YouTube-канале музея, сообщают организаторы.

Пользователи увидят экспозицию, посвященную более чем 100-летней истории ведомства. Здесь представят более 200 подлинных экспонатов. Гид расскажет, как в советской республике была создана военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставили перед сотрудниками.

Гости узнают, как было организовано обучение первых агентов и какие предметы они изучали. "Учеба проходила ежедневно с десяти утра до семи вечера. Первый выпуск учился три месяца", – отмечает экскурсовод Музея Победы Борис Чельцов. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков "героев невидимого фронта": Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и др. Интернет-пользователи увидят фотографии разведчиков, их личные вещи, амуницию, оружие.

Представленная экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке. Выпуск можно посмотреть по ссылке.

Отметим, День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября.