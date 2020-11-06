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За сбитую корову селянин заплатил 40 тысяч рублей

Общество, 16:56 06 ноября 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Взыскать с односельчанина материальный ущерб жительнице с. Казанское помог судебный пристав-исполнитель. В сентябре мужчина сбил на проезжей части корову соседки по улице.

Суд удовлетворил иск женщины на возмещение материального ущерба в размере 43 тыс. рублей. Так как селянин не отреагировал на уведомление о возбужденном производстве, судебный пристав выехал к должнику и вручил ему требование об аресте автомобиля.

Мужчина не пожелал отдавать внедорожник и в тот же вечер оплатил всю сумму долга, возместив материальный ущерб.

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# судебные приставы

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