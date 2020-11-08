Многодетные семьи смогут овладеть искусством фокусов

фото группы Magic Family (Волшебство в твоей семье) во ВКонтакте фото группы Magic Family (Волшебство в твоей семье) во ВКонтакте

Многодетные семьи поселка Боровский смогут научится фокусам. Для них пройдет специальный интенсив. Подать заявку на участие можно до 12 ноября.

"Творческая программа интенсива способствует созданию доброй, благоприятной атмосферы внутри семьи. Важно совместное участие детей и родителей. Мы предложим и взрослым обучиться некоторым несложным трюкам, для того чтобы они могли удивить своих детей. В проекте Magic Family мы хотим показать, как искусство фокусов и волшебных трюков может стать прорывом в отношениях между ребенком и родителем, укрепляя семейные связи, при этом неся практический обучающий опыт", — отметил руководитель проекта Эдгар Приб.

Участниками станут пять многодетных семей, в которых детям от 7 до 15 лет. Чтобы присоединиться к проекту нужно написать в личные сообщения в группе проекта ВКонтакте.

Занятия пройдут в формате онлайн мастер-классов, лайв-трансляции шоу-программы и отработке навыков на реквизите. Каждой семье организаторы предоставят набор, на котором родители вместе с детьми смогут прокачивать свои навыки фокусников и иллюзионистов.

На организацию проекта, руководитель Приб Эдгар получил 50 тыс. рублей в рамках образовательного проекта "Онлайн-школа проектного менеджмента". Средства ушли на создание сувенирной продукции и реквизита, аренду оборудования для проведения онлайн мастер-классов, а также для стилизованных подарочных наборов для участников, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".