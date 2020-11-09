Астрономическая неделя в Тюмени

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Новолуние и переход Марса к стоянию, а затем к прямому движению станут ключевыми астрономическими событиями с 9 по 15 ноября.

По данным портала Astronet, для наблюдений в это время доступны почти все планеты Солнечной системы. С наступления темноты можно наблюдать Юпитер и Сатурн. Обе планеты достигают кульминации около 17 часов. Искать их нужно на юге в созвездии Стрельца. Движутся планеты в одном направлении с Солнцем и видны на небе невооруженным глазом. За горизонт Юпитер и Сатурн уходят примерно в одинаковое время – около 20 часов.

Почти всю ночь можно наблюдать Марс. Красная планета восходит на востоке еще до захода Солнца, а к 22 часам достигает кульминации. Невооруженным глазом Марс виден как яркая красная звезда в созвездии Рыб. До конца недели планета движется попятно, а 15 ноября сменит движение на прямое.

Также всю ночь видны Уран и Нептун, но их невооруженным глазом найти не получится. Это самые удаленные от Солнца планеты, для их поиска нужны идеальные условия наблюдения и мощная аппаратура. В телескоп наблюдать Уран и Нептун можно в созвездиях Овна и Водолея соответственно.

Утром над восточным горизонтом появляется Венера. Наблюдать ее можно с 5 часов до восхода Солнца. Даже в его первых лучах планета будет выглядеть как самая яркая звезда. Движется Венера в одном направлении с Солнцем по созвездию Девы.

Также на фоне зари можно попытаться рассмотреть Меркурий. Он восходит после 6 часов, почти за два часа до восхода Солнца. Искать Меркурий нужно на юго-востоке в созвездии Девы.

Из комет на неделе видны ATLAS (C/2020 M3) в созвездии Ориона и 88P/Howell в Стрельце. Из астероидов самые яркие по-прежнему Веста в созвездии Льва и Флора в Ките.

Евгения Шевцова