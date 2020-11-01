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Студенты российских вузов переходят на дистант до 6 февраля

Общество, 09:37 12 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение. Соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства.

Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Напомним, Тюменский государственный университет перешел на дистанционный режим обучения с 19 октября, Тюменский индустриальный университет - с 12 ноября.

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# вузы , дистанционное образование

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