ТИУ переходит на дистанционное обучение

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Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционное обучение с 12 ноября. Информация об этом опубликована на сайте и в соцсетях вуза.

"До особого распоряжения для обучающихся головного вуза Тюмени и филиала Тобольска образовательные программы в полном объеме в соответствии с утверждённым расписанием по образовательным программам СПО и ВО реализуются в электронной информационно-образовательной среде", - говорится в сообщении.

Филиалы ТИУ в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске находятся на дистанционке с 9 по 30 ноября по распоряжению глав округов. С 9 по 22 ноября на дистанционный формат обучения перешел лицей ТИУ.

Напомним, Тюменский государственный университет находится на дистанционном обучении с 19 октября.