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Студенческий "Турнир трех наук" примет ТюмГУ онлайн

Общество, 14:59 13 ноября 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Федеральный студенческий "Турнир трех наук" для вузов УФО пройдет в Тюменском госуниверситете с 13 по 15 ноября. Лучшие участники получат возможность стажироваться в ведущих российских компаниях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Команды-участники будут решать задачи на стыке физики, химии и биологии. Часть заданий предлагают производственные компании, выступающие партнерами конкурса и потенциальными работодателями для участников турнира. Среди них: Роснано, Mars, PepsiCo, HeadHunter, BIOCAD, SPLAT, группа компаний ТехноСпарк, платформа кейс-чемпионатов Changellenge.

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Прямая трансляция финальных научных баталий регионального (отборочного) этапа, который состоится 15 ноября, пройдет на платформе YouTube. Ссылка появится в день проведения соревнований в группе ВКонтакте.

Три лучшие команды будут участвовать в заключительном этапе всероссийского турнира в декабре 2020 года.

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