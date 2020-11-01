Тюменские росгвардейцы презентовали электронную книгу о фронтовиках

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Электронную книгу ведомства "Лица Победы. Летопись подвига" презентовали школьникам сотрудники Росгвардии в Тюмени. Встреча с учащимися пятых классов гимназии №16 прошла в онлайн-формате, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Электронная книга с воспоминаниями фронтовиков, тружеников тыла, детей войны из разных уголков страны начала создаваться перед Днем Победы. О тяжелых сороковых годах в цикле видеороликов рассказали и тюменские ветераны: Вера Дмитриевна Марина, Владимир Романович Кноль, Клавдия Михайловна Рудакова и другие.

Офицер территориального управления Росгвардии Людмила Попова представила гимназистам ветеранов-земляков, которые поделились своими воспоминаниями. Среди них - участник Великой Отечественной войны, майор в отставке Иван Максимович Сидоров. В числе наград ветерана - орден Отечественной войны I степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и другие. Фронтовик рассказал о своем боевом пути и службе в послевоенное время.

Гимназисты также узнали о совместных патриотических мероприятиях росгвардейцев, учащихся гимназии и ветеранов, состоявшихся в рамках Года памяти и славы.

На следующей встрече тюменские школьники познакомятся с участником интернет-проекта, жителем блокадного Ленинграда Владимиром Романовичем Кнолем.