Тюменский фестиваль журналистских проектов набирает участников

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

"Мир онлайн" – тема VI Молодежного фестиваля журналистских проектов "Медианавигатор" в 2020 году. Прием заявок продлится до 25 ноября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Принять участие в событии приглашают студентов, учащихся общеобразовательных учреждений, представителей молодежных организаций Тюмени и региона.

В индивидуальном зачете свой профессионализм смогут продемонстрировать тюменцы в возрасте от 14 до 25 лет, в групповых проектах – от 12 до 25 лет.

Фестиваль проходит в два этапа. На предварительном этапе, который продлится до 25 ноября, участники конкретизируют темы публикаций – определяют героя, ситуацию и проблему. Они собирают информацию и размещают готовый проект на любой онлайн-платформе (СМИ, видеохостинге YouTube, ВКонтакте), а затем предоставляют жюри обоснование и ссылку конкурсного проекта вместе с заявкой на участие.

Авторы лучших работ получат право побороться за Гран-при в основном этапе конкурса, который пройдет с 4 по 6 декабря. Талантливых тюменцев ждут мастер-классы и творческие встречи, марафон, подведение итогов и церемония награждения в формате онлайн.

Студентам-победителям вручат сертификаты на участие в образовательных программах, а победители и призеры из числа школьников получат 10 баллов на вступительном творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в Тюменский государственный университет.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 59-74-49 (кафедра журналистики), а также по электронной почте: medianavigator@inbox.ru.