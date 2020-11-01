Жители Тюменской области на 90% удовлетворены жизнью на селе

| Фото: Елены Александровой | Фото: Елены Александровой

Жители Тюменской области на 80-90 % удовлетворены жизнью на селе. Это показало исследование, которое провели специалисты Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.

Об этом сказал директор по региональному развитию Ассоциации Алексей Бобов во время старта проекта "SMART-школа" в режиме онлайн 16 ноября.

Столичный эксперт оценил важность проведения данного образовательного интенсива и поделился своим представлением о точках роста сельского бизнеса.

"Рабочая сила, среда, диджитал – основа существования и успешного развития предпринимательства на селе. Ключевые точки развития сельского бизнеса – маркетинг и менеджмент – базовые вещи, кооперация и привлечение господдержки. В каждом регионе действует до 80-100 видов поддержки. У вас в регионе они аккумулируются в департаменте АПК и Инвестиционном агентстве", - рассказал Алексей Бобов.

Напомним, аналог Школы фермера - SMART-школа в Тюменской области пройдет с 16 ноября по 15 декабря в рамках Года сельского предпринимательства. Регистрацию прошли более 200 начинающих и действующих бизнесменов, занятых на селе. Для них пройдут выступления спикеров, они выполнят определенные задания, пройдут бизнес-игру "Лучок". Ученики, успешно завершившие обучение на первом уровне SMART-школы, получат сертификаты о повышении квалификации.

Узнать подробности проведения занятий школы фермеров можно в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева