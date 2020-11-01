Хлеб по бабушкиному рецепту выпекают ярковские предприниматели

| Фото: yar72.ru | Фото: yar72.ru

Пекарню "СдобновЪ" в с. Ярково супруги Молчагины открыли в декабре 2019 года. В основе выпечки хлеба лежат бабушкины рецепты, о которых они никому не рассказывают. Хлеб подовый особенно пришелся по вкусу местным жителям.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал управляющий предприятия Степан Молчагин.

Путь к организации собственного бизнеса у Молчагиных был тернистым. Они приехали в с. Покровское Ярковского района из Магнитогорска Челябинской области в 2018 году. По словам главы семьи, искали местность с более благоприятным климатом, нежели на родине. У ребенка развивалась астма. Кстати, в семье, кроме своего малыша, есть трое приемных детей.

"В семье хлеб пекли домашний. Рецепт достался от бабушки. Моя мама и жена всегда занимались хлебом. Дали как-то попробовать женщине, хозяйке одного из магазинов в Покровском. Она предложила его продавать. Начали с двух-трех буханок, потом купили большую духовку, стали еще и булочки печь. На этом реализация готовой продукции в местные магазины приостановилась, так как в процесс вмешался крупный предприниматель, владелец пекарни", - рассказывает Степан Молчагин.

Не было бы счастья, да несчастье помогло, отмечают супруги, которые после этого устроились пекарями в сетевой магазин в райцентре, но за четыре месяца зарплаты хорошей не получили. Тем временем селяне все ждали, когда же опытные хлебопеки откроют свое производство.

Молчагины решились: взяли кредиты в разных банках на покупку печей, сопутствующего оборудования, арендовали помещение в с. Ярково. Теперь ежедневно преодолевают по 30 км из дома в пекарню и обратно.

С 4 часов начинается работа. Замешиванием теста Степан Молчагин занимается сам. В 8 часов свежая, ароматная продукция уже на прилавках. Более 40 видов хлеба, хлебобулочных изделий производят в цеху предприятия.

Около 250 буханок хлеба достают из печей работники. Это домашний, белый из высшего сорта, "Ярковский колосок" подовый из двух сортов муки, "Восемь злаков", ржаной "Урожайный". Все расходится с пылу с жару. Средняя цена за буханку - 27 рублей.

"Делаем багет французский на яйцах, не на воде. Выпечки на козьем молоке - около 20 видов. Коз своих содержим. Пироги готовим мясные, рыбные. Супруга моя научилась в свое время у узбечки делать настоящую самсу, вот ее готовим еще. Доработали мы татарский бэлеш, сделали его более сочным. Печем торты на заказ", - говорит Степан Молчагин.

Четыре пекаря получили работу в ИП "СдобновЪ". Желание развивать далее предприятие у Молчагиных есть. В планах открыть кондитерский цех. Свой бизнес-проект они представят на один из конкурсов госпрограммы.

"Поддержка государства нужна как воздух, нам тянуть кредиты, выплачивать зарплату и аренду сейчас непросто. Хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание, тем более что силы, умения и знания у нас есть", - сказал Степан Молчагин.

Анжела Лебедева