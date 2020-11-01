Более 50 тысяч тонн овощей поставляет на прилавки заводоуковское предприятие

с личного аккаунта Ивана Шишканова в Instagram с личного аккаунта Ивана Шишканова в Instagram

Более 50 тыс. тонн овощей реализует ежегодно крестьянское хозяйство "Дружба" Заводоуковского городского округа. О свежем картофеле, капусте, моркови, свекле предприятия знают в городах Тюменской области, УФО, северных городах, Казахстане и Узбекистане.

Традиции, опыт, инновации – составляющие производственных показателей и успеха хозяйства, считает директор КХ "Дружба" Иван Шишканов.

В деревне Дронова, что в 27 км от Заводоуковска, отец Ивана, опытный агроном, в 1993 году организовал фермерское хозяйство. Начинал с 20 га земли и старого трактора. Первый урожай зерновых культур порадовал. Фермерское хозяйство Шишканова не раз становилось лидером по производству элитных семян.

Пять лет назад Шишканов-старший передал бразды правления предприятия сыновьям. Сейчас в д. Дронова находится около 6 тыс. га под овощными и зерновыми культурами. На полях работает современная техника.

"На семейном совете в 2003 году было решено заняться выращиванием капусты, начали с пяти гектаров. Высокий урожай натолкнул на мысль заняться картофелеводством. Через год площадь под овощи увеличили вдвое. Но со временем предпочтение отдали картофелю. Оказалось, что одно направление не выгодно – покупателя интересует несколько видов овощей. Так в хозяйстве одновременно стали выращивать морковь, свеклу, капусту и картофель", - вспоминает Иван Шишканов.

Дипломированный экономист Иван Шишканов взялся за стратегию развития предприятия. Сегодня у "Дружбы" есть современный комплекс с микроклиматом и вентиляцией, холодильником по переработке и хранению овощей. В нем может находиться около 50 тыс. тонн овощей. Рабочие заняты калибровкой, сортировкой культур, затариванием их в сетки в зависимости от заявок – от 2 кг до 25 кг. Для мытых продуктов предусмотрены полиэтиленовые брендированные мешки. На собственных автомобилях КХ "Дружба" поставляет продукцию в распределительные центры Тюмени, Екатеринбурга, городов Тюменского Севера. Предприятие расширяет сеть реализации в федеральных сетях и выходит на зарубежные рынки - в Казахстан, Узбекистан.

40 тыс. тонн картофеля, 3,5 тыс. тонн моркови и столько же капусты, свеклы – около 2,5 тыс. тонн получают ежегодно на предприятии.

130 человек имеют постоянную работу в "Дружбе". Это люди из разных сел округа, которых доставляют на производственную площадку на служебном транспорте.

"Мы постоянно работаем на опережение, проводим множество научных опытов по внедрению новых технологий. КХ "Дружба" является базовым для Аграрного университета Северного Зауралья. Студенты проходят у нас практику, получают работу", - отмечает директор крестьянского хозяйства.

Развивается предприятие в основном за счет собственных средств, без привлечения кредитов. По словам директора, на сегодня уже закуплены средства защиты растений, удобрения, в ближайшее время поступят семена высоких репродукций картофеля, других овощей. К посевной 2021 года они практически готовы.

"Если ты любишь свой труд, видишь свою жизнь неразрывно связанной с землей, не чувствуешь себя временным человеком, то, безусловно, нужно и можно заниматься бизнесом на селе", - подытожил Иван Шишканов.

Анжела Лебедева