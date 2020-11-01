Ялуторовский предприниматель наладил производство итальянского мороженого

из личного архива Алексея Сахарова из личного архива Алексея Сахарова

Далее в сюжете Кооперацию селян и городских предпринимателей рассмотрят на SMART-школе

Итальянское мороженое Джелато производит предприниматель с. Хохлово Ялуторовского района Алексей Сахаров. Технологию производства десерта он изучал в Италии, оборудование приобрел в Санкт-Петербурге. Покупатели получают сладкий замороженный продукт на дом.

Об этом рассказал Алексей Сахаров в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Идея производства мягкого мороженого Джелато возникла еще в 2013 году. В 2016 году прошел обучение по этому направлению в Москве, а 2017 году попал в Италию. Кстати, именно этот вид мороженого сами итальянцы называют деревенским, или как говорят у нас, крафтовое. Потом взял паузу – собирался с мыслями и финансами. В 2020 году в интернете увидел объявление о продаже оборудования для производства Джелато в Санкт-Петербурге, приобрел. В августе запустил производство", - говорит предприниматель.

из личного архива Алексея Сахарова из личного архива Алексея Сахарова

Производством мягкого десерта по итальянскому рецепту 36-летний Алексей Сахаров занимается самостоятельно. От обычного морожено Джелато отличается технологий приготовления, в основном вручную. И консистенция иная – это больше десерт, подчеркивает он.

Для приготовления мороженого предприниматель использует натуральное сырье: ультрапастеризованное молоко, сливки, сахар. Сухое молоко поставляет компания из Подмосковья. Десерты, добавки, стабилизаторы вкуса – представитель итальянской компании в Москве.

из личного архива Алексея Сахарова из личного архива Алексея Сахарова

Две недели назад он посредством соцсетей организовал продажу. Более десяти жителей Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска пожелали отведать итальянский десерт. Алексей Сахаров лично на автомобиле доставляет его в контейнерах по 1,5 кг плюс 25 рожков стоимостью 900 рублей. Эти люди стали постоянными покупателями, замечает ялуторовский предприниматель. По его словам, наибольшим спросом пользуется фисташковое мороженое и такие вкусы, как "Голубое небо" и "Бабл гам".

из личного архива Алексея Сахарова из личного архива Алексея Сахарова

"К лету планирую расширение. Ищу морозильную камеры для большего объема. Еще нужно пройти сертификацию, чтобы можно было реализовывать мороженое в кафе и рестораны. Для этого нужно выдержать требования по помещению, хранению продукции, разобраться с системой "Меркурий" в роли поставщика. Все средства на эти цели будут личные", - сказал Алексей Сахаров.

А еще ялуторовский предприниматель планирует открыть кафе итальянского десерта в Тюмени.

Анжела Лебедева