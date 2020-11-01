Ялуторовский предприниматель наладил производство итальянского мороженого
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Итальянское мороженое Джелато производит предприниматель с. Хохлово Ялуторовского района Алексей Сахаров. Технологию производства десерта он изучал в Италии, оборудование приобрел в Санкт-Петербурге. Покупатели получают сладкий замороженный продукт на дом.
Об этом рассказал Алексей Сахаров в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
"Идея производства мягкого мороженого Джелато возникла еще в 2013 году. В 2016 году прошел обучение по этому направлению в Москве, а 2017 году попал в Италию. Кстати, именно этот вид мороженого сами итальянцы называют деревенским, или как говорят у нас, крафтовое. Потом взял паузу – собирался с мыслями и финансами. В 2020 году в интернете увидел объявление о продаже оборудования для производства Джелато в Санкт-Петербурге, приобрел. В августе запустил производство", - говорит предприниматель.
Производством мягкого десерта по итальянскому рецепту 36-летний Алексей Сахаров занимается самостоятельно. От обычного морожено Джелато отличается технологий приготовления, в основном вручную. И консистенция иная – это больше десерт, подчеркивает он.
Для приготовления мороженого предприниматель использует натуральное сырье: ультрапастеризованное молоко, сливки, сахар. Сухое молоко поставляет компания из Подмосковья. Десерты, добавки, стабилизаторы вкуса – представитель итальянской компании в Москве.
Две недели назад он посредством соцсетей организовал продажу. Более десяти жителей Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска пожелали отведать итальянский десерт. Алексей Сахаров лично на автомобиле доставляет его в контейнерах по 1,5 кг плюс 25 рожков стоимостью 900 рублей. Эти люди стали постоянными покупателями, замечает ялуторовский предприниматель. По его словам, наибольшим спросом пользуется фисташковое мороженое и такие вкусы, как "Голубое небо" и "Бабл гам".
"К лету планирую расширение. Ищу морозильную камеры для большего объема. Еще нужно пройти сертификацию, чтобы можно было реализовывать мороженое в кафе и рестораны. Для этого нужно выдержать требования по помещению, хранению продукции, разобраться с системой "Меркурий" в роли поставщика. Все средства на эти цели будут личные", - сказал Алексей Сахаров.
А еще ялуторовский предприниматель планирует открыть кафе итальянского десерта в Тюмени.
Анжела Лебедева