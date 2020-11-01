Упоровский предприниматель открыл кафе

| Фото: администрации Упоровского района | Фото: администрации Упоровского района

Предприниматель Рагим Сафаров построил кафе в с. Масали Упоровского района. Оно рассчитано на 120 человек. Более 10,5 млн рублей инвестировал он в проект. 5 ноября прошло торжественное открытие.

В Масали Рагим Сафаров, уроженец Азербайджана приехал в 1999 году. Здесь создал семью. Организовал бизнес – разноплановая торговля.

Идея строительства кафе возникла давно, но не получалось с выделением земельного участка, говорит он. При поддержке районной администрации предприниматель получил участок неподалеку от пересечения трассы Курган - Заводоуковск в пределах Упоровского района.

Кафе "Роял" общей площадью 216 кв. метров Рагим Сафаров оборудовал всем необходимым. В кухню закупил инвентарь, печи, вытяжку. Банкетный зал рассчитан на 120 человек. Но сейчас, в период пандемии, пускают группы от 10 до 50 человек.

"Повар пока приглашенный, но 15 ноября в село приедет моя землячка – опытный повар, которая будет готовить национальные блюда. А пока у нас в меню разные блюда, востребованные у населения. В основном покупают шашлык и шаурму. Средняя цена за обед – 150 рублей", - отмечает он.

С открытием объекта общественного питания упоровский предприниматель трудоустроил три человека. В планах Рагима Сафарова по соседству с кафе открыть пекарню, автомойку, шиномонтаж. Так что работу здесь получат еще несколько человек.

Как заметили в администрации Упоровского района, пандемия никак не повлияла на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципалитете. С начала 2020 года 48 человек открыли свое дело, создали дополнительные рабочие места.

Анжела Лебедева