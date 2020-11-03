Тюменские подростки могут попасть в "SMART-Школу сельского предпринимателя"

| Фото: Агротехнологический колледж Ялуторовска | Фото: Агротехнологический колледж Ялуторовска

Подростки Тюменской области могут стать участниками "SMART-Школы сельского предпринимателя". Программа стартует 16 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В обучении школы наравне со взрослыми слушателями смогут принять участие школьники в возрасте 14 лет и старше как в индивидуальном формате, так и командном. Сборные могут образоваться внутри одного поселения или объединять подростков из разных сел и даже районов. Помощь в организации такого взаимодействия предложил партнер "SMART-Школы" - Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО).

"Один из четырех навыков человека будущего – это кооперация. И современная система образования всеми возможными способами помогает школьникам освоить этот навык. Во многих муниципальных образованиях под патронажем департамента образования и науки Тюменской области реализуется программа "Агропоколение". Мы надеемся, что "SMART-Школа" поможет нам с ранней профориентацией школьников и развитием предпринимательства среди старшеклассников", - говорит сотрудник ТОГИРРО, куратор школьных команд проекта Сергей Пантелеев.

Спикерами "SMART-Школы" выступят опытные фермеры и сельские предприниматели, которые на простых и доступных примерах покажут, как, имея под ногами землю, получить урожай выше в два раза, сэкономить средства на семенах и логистике, обеспечить себе надежный сбыт и высокий доход. Программа стартует 16 октября 2020 года.

Заявки принимаются на сайте www.iato.ru или по ссылке

Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.