Новый торговый центр открыли в Голышманово

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый торговый центр предпринимателя Римы Михайловой открыли в Голышманово при поддержке регионального Инвестиционного агентства.

"Проект реализован при поддержке фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и администрации Голышмановского городского округа в рамках Года сельского предпринимательства. Инвестор вложил в проект около 10 миллионов рублей средств. Благодаря реализации данного проекта создано четыре рабочих места", - говорит руководитель центра поддержки предпринимательства регионального Инвестагентства Дмитрий Утьев.

В здание заехал магазин крупной федеральной сети по продаже обуви. На 500 кв. метрах расположился большой ассортимент торговой компании.

"Создание новых рабочих мест, открытие работающего предприятия даже в формате торгового центра, которых в поселке достаточно много, – это важное событие. Оно подтверждает, что экономика развивается. Любое действие наших предпринимателей поддерживается и будет поддерживаться, потому что оно направлено на получение дохода и пополнения бюджета. Новый торговый центр будет в дальнейшем благоустраиваться и украшать наш поселок, – сказал глава Голышмановского округа Александр Ледаков.

Рима Перикловна бизнесом занимается более 20 лет, активно принимает участие в общественной жизни округа, занимается благотворительностью.

Напомним, сотрудники Инвестиционного агентства, центра "Мой бизнес" оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Представители Инвестиционного агентства работают во всех районах Тюменской области.

Инвестиционное агентство осуществляет свою деятельность в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сайт Инвестиционного агентства www.iato.ru. Контактный телефон: +7 3452 49-99-44.