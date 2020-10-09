Пицца в онлайн: исетский бизнесмен рассказала, как заработать в пандемию

Ольги Скажутиной Ольги Скажутиной

Фирменная пицца с салями и пирог с горбушей пользовались большой популярностью у жителей с. Исетское в период пандемии. Предприниматель, директор ООО "Олис" Ольга Скажутина организовала онлайн-доставку. Это помогло сохранить бизнес и рабочие места.

Как рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии", пандемия – не препятствие для развития, нужно просто уметь привлекать всевозможные ресурсы, интернет и оставаться на плаву.

"Как только началась пандемия, мы немного приуныли, задумались, а потом я создала группу нашего кафе в Вайбере для заказов. Организовали доставку пиццы и пирогов. Наибольшей популярностью у исетцев пользуется наша пицца с салями и пирог с горбушей. Всего мы выпекаем около десятка видов пиццы и пироги - "Греческий", с курицей, горбушей, фаршем и ягодами. Период самоизоляции предприятие практически не заметило", - говорит директор ООО "Олис".

Свой бизнес Ольга Скажутина организовала в 2018 году. Профессиональный повар, технолог давно мечтала о своем кафе. Первые шаги в бизнесе сделала в декретном отпуске, готовила блюда и носила по организациям, пояснила она. Затем как безработная разработала бизнес-проект и представила его комиссии программы "Самозанятость" в центре занятости населения, получила средства. Взяла в аренду местную столовую, закупила недостающее оборудование, инвентарь.

"Как начинающая потом приняла участие в Школе социального предпринимательства. Защитила проект о досуговом кафе. Взяла кредит в Инвестиционном агентстве Тюменской области на оборудование в новом помещении, покупку аппаратуры. Банкеты, караоке и показ фильмов – этот спектр услуг есть в нашем кафе", - сказала Ольга Скажутина.

Предприятие продолжает доставку блюд, в том числе бизнес-ланчей. Посещение караоке и кинозала пока под запретом.

Помогают в ведении дел 35-летней предпринимательнице муж и два официально трудоустроенных работника.

Шесть предприятий общепита насчитывается на сегодня в Исетском. По словам Ольги Скажутиной, у каждого есть своя фишка, поэтому все живут и успешно конкурируют.

Анжела Лебедева