Кочанный салат выращивает предприниматель из Абатского района

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предприниматель Александр Трушников из Абатского района выращивает кочанный салат "Айсберг" на основе интеграционного проекта с компанией ООО "Прованс", сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Интегратор - ООО "Прованс" - переработчик свежих салатов и овощей работает с 2011 года. Компания предоставляет предпринимателю информацию по технологии выращивания, рекомендации по выбору семян, обеспечивает сбыт выращенной продукции по фиксированной цене.

Предприниматель Александр Трушников в августе 2020 года посеял небольшую партию салата "Айсберг" – 18 тыс. семян с продуктивностью 0,5 кг. В планах - нарастить объемы, провести посев 80 тыс. семян. Абатский бизнесмен приобретет поливальную систему, теплицу и организует водоотведение. Будут созданы дополнительные рабочие места. Полная реализация проекта завершится в 2021 году.

"Основной бизнес Александра Трушникова - лесозаготовка, но данный проект очень заинтересовал предпринимателя, в нем он увидел возможность для развития нового направления бизнеса на селе, - говорит руководитель пресс-службы Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев. - Представитель фонда инвестагентства в Абатском районе оказал активную помощь в старте нового направления бизнеса, помог с оформлением документации, Предприниматель заручился поддержкой в виде договора о закупе готовой продукции с фиксированной ценной с интегратором".

Подробная информация о развитии партнерских проектов в рамках Года сельского предпринимательства по телефону: 8-922-268-05-97, Екатерина Свидерская – менеджер по развитию интеграционных проектов Инвестиционного агентства Тюменской области".