Морошку и княженику начнут выращивать уватские предприниматели

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Клюкву, морошку и княженику начнут выращивать в Уватском районе в промышленных масштабах. Такое решение принято местными бизнесменами после визита на опытный сортоиспытательный участок в Ханты-Мансийском районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Для нас представляет интерес практический опыт, который реализуется для сбора дикоросов в промышленных масштабах. Здесь используются новые районированные сорта, они отличаются от диких своей урожайностью, размерами и вкусовыми свойствами", – сказал заместитель главы Уватского района по экономическим вопросам Павел Ваганов.

Руководитель предприятия "Ягода Югры" Наталья Чайникова уверена, что ягодный бизнес – это самое прибыльное дело на болотистых почвах. При этом вводятся в оборот неиспользуемые малопригодные земли, а в результате – большой урожай: клюква болотная в зависимости от сорта дает от девяти до двадцати тонн с гектара.

"Технопарк поддерживает наш проект по плантационному выращиванию лесных и болотных ягод под механизированную уборку. С 2018 года сделаны сортоиспытательные посадки, и они очень хорошо себя зарекомендовали. На второй год получили первый урожай клюквы болотной российской селекции, которую наши ученые выводили в течение 40 лет. Сорт растет на кислых болотных торфяных почвах, не нуждается в какой-либо подкормке. Это ягоды-долгожители, которые плодоносят и растут десятилетиями", – рассказала хозяйка опытного участка.

Уватские предприниматели посмотрели, как можно заложить маточник клюквы, морошки и княженики, попробовали черенковать клюкву и укоренить эти черенки в почву. Убедились, что в сибирских условиях гораздо лучше действует другой способ посадки: не 10 на 10 сантиметров, а 20 на 20 сантиметров. Ягода растет активно и клюквенные плети полностью сплетаются между собой и образуют плотный зеленый покров на всей посадочной площади.

Александр Самоловов из Увата приобрел для себя несколько саженцев. Как местный житель, он хорошо понимает климатические условия, а соответственно и принципы выращивания дикоросов.

"Про ягодный бизнес слышу впервые. Такие ягоды, конечно, есть на наших болотах. Но то, что хозяйка питомника скрещивает сорта, комбинирует их, это очень заинтересовало. Бизнес можно развивать и в Увате. Надо пробовать", – отметил он.

Опыт коллег из Югры станет началом в изучении этой сферы деятельности. В ближайшей перспективе представители района изучат опыт коллег из Белоруссии, пообщаются с учеными Костромской и Архангельской областей.

"Планируем использовать инвестиционные возможности района для развития данного направления. Отмечу, что Уватский район обладает значительными площадями торфяных месторождений, которые мы предлагаем для комплексного применения, в том числе для разведения и выращивания дикоросов", – резюмировал встречу заместитель главы Павел Ваганов.