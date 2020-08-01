Спикеры из разных регионов и стран стали участниками тюменского форума "И селу, и городу"

| Фото: скриншот видео форума | Фото: скриншот видео форума

Далее в сюжете Андрей Пантелеев: у региона есть все предпосылки для успешного развития сельского туризма

Спикеры из Республики Беларусь, Бурятии, Тульской, Ярославской, Московский, Архангельской областей и Тюмени приняли участие в первом онлайн-форуме "И селу, и городу". Плодотворное, интересное и познавательное общение длилось четыре часа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева.

"Мы хотели показать разные истории, чтобы спикеры поделились прикладными вещами, инструментами, которые можно применить на разных территориях, в различных направлениях сельского туризма. Некоторые спикеры признались, что по итогам форума открыли для себя самих что-то новое. Внутренний туризм актуален сегодня как никогда. Нам хотелось показать, что любая территория богата ресурсами для развития этого вида предпринимательской деятельности", - сказала она.

В Тюменской области есть ресурсы для развития внутреннего туризма, уверены эксперты. И это в презентации показала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. Развитие сельского туризма дает мультипликативный эффект: увеличение охвата трудоспособного населения, создание объектов малого и среднего бизнеса, увеличение доли экспорта, рост налоговых отчислений, повышение качества жизни. Основа туризма Тюменской области - инфраструктура: международный аэропорт, железная дорога, сеть отелей и ресторанов. В регионе есть города с богатой историей и культурой: Тюмень - первый город Сибири, Тобольск - исторический центр управления Сибирью, Ялуторовск - город декабристов, Ишим - родина Петра Ершова, его знаменитого "Конька-горбунка". По четырем популярным маршрутам сегодня могут путешествовать туристы, прибывшие в Тюменскую область, это "Императорский маршрут", "В Сибирь по своей воле", "Черное золото Сибири", "Врата Сибири".

Регион богат самородками, и если их включить в туристический маршрут, они могли бы стать реальным украшением проекта. Подобными стартапами, мехзанизмами привлечения грантовой поддержки делились участники тюменского форума "И селу, и городу". Организаторы надеются, что он станет традиционным, тем более что ранее подобных мероприятий в области сельского предпринимательства в стране не было.

Запись форума Инвестагенство представит в полной версии на ютуб-канале, а через неделю информационный партнер форума выложит сокращенную версию форума.

Напомним, онлайн-форум "И селу, и городу" проходил при поддержке правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства.

Анжела Лебедева