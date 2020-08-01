Online-форум по сельскому туризму "И селу, и городу" проходит в Тюмени

| Фото: скриншот трансляции форума | Фото: скриншот трансляции форума

Online-форум по сельскому туризму "И селу, и городу" проходит в Тюмени 21 августа. Трансляция началась в 13 часов.

Эксперты из Республики Беларусь и Бурятии уже рассказали участникам форума о своих секретах развития сельского туризма, механизмах поддержки, которые существуют у них. К форуму подключатся и тюменцы, работающие в направлении туризма. Многие зрители задают вопросы экспертам в чате.

Присоединиться к форуму "И селу, и городу", который посвящен Году сельского предпринимательства в Тюменской области, можно по ссылке.

Анжела Лебедева