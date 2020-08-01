Вкусные путешествия презентуют участникам тюменского форума "И селу, и городу"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Развитие гастротуризма - одно из направлений форума "И селу, и городу", который пройдет в режиме онлайн 21 августа, начало в 12 часов.

"Наш регион славится сибирской кухней. Гастрономия — обязательная составляющая любого туристического продукта, ведь именно через вкусы местных блюд можно передать колорит территории. На волне подъема внутреннего туризма в нашем регионе предприниматели открывают новые гастрообъекты. Совсем недавно, например, в Тюменском районе открылся гастробар "Сырник" и он уже принимает первых гостей", — говорит директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

По информации регионального Инвестагентства, концепция "Сырника" предполагает, что примерно 90 % всех блюд будут приготовлены из сыра, сделанного на собственной ремесленной сыроварне по европейским технологиям. В гастробаре можно продегустировать более 25 видов твердых, полутвердых, мягких сортов, а также сыров с благородной плесенью.

Сильный проект можно подкрепить ярким маркетингом и превратить его в настоящее гастро-чудо, как это получилось у Ольги Стрижибиковой, основателя ресторана на ферме в деревне Княжево, недалеко от Переславля-Залесского. В приготовлении еды участвует вся семья — от мала до велика. На online-форуме по сельскому туризму "И селу, и городу" Ольга расскажет, как совместить занятие натуральным хозяйством с ресторанным бизнесом в лесу, пользуется ли успехом бесконтактный бар на дереве и как подобные инсайты помогают в продвижении проекта.

Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпринимательства. Организаторами выступают правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центр "Мой бизнес" и Агентство туризма и продвижения Тюменской области при поддержке комитета по туризму ТРО "Опора России".

Для участия в форуме необходима обязательная регистрация по ссылке. Или на сайте iato.ru. Подробности по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.