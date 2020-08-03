Тюменским предпринимателям предлагают заняться медом

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предпринимателей приглашают присоединиться к интеграционному проекту компании "Медовый край", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Компания готова научить основным технологиям, изготовить оборудование и организовать гарантированный сбыт товарного меда. Для участия в проекте необходимо около 2 млн рублей для приобретения пчелопавильона на 60 пчелосемей, пчелопакетов и насоса-дозатора, также понадобится транспорт для транспортировки пчелопавильона. Для гарантированной медоносной базы необходимо будет посеять травы. Через три года предприниматель получит полностью окупаемый бизнес с ежегодной прибылью в 2 млн рублей.

Компания "Медовый край" создана в 2016 году для развития промышленного пчеловодства в Тюменской области. В настоящее время апробирована и освоена технология павильонного содержания пчел. Организован цех по изготовлению пчелопавильонов и комплектующих.

За четыре года своей деятельности организация наладила стабильный сбыт товарного меда, изготовила пять пчелопавильонов, организовала замкнутый круг производства. Преимущества пчелопавильонов заключаются в снижении трудоемкости при сборе, компактности, мобильности и возможности транспортировки и работы на больших площадях. Промышленное пчеловодство выгодно еще и потому, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции.

Мед оптом и в розницу поставляется в лечебные учреждения и санатории, на тюменские производственные предприятия, розничные сети и несетевые торговые объекты. Немалый объем занимает сувенирное направление.