Для ведения бизнеса на селе необходимо желание и терпение, считает птицевод из Винзилей

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Для успешного ведения бизнеса на селе необходимо желание и терпение. В производстве не бывает легко, трудностей хватает. Главное – наладить сбыт продукции.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, птицевод из пос. Винзили Тюменского района Игорь Холманских.

Свой путь в сельский бизнес 48-летний Игорь Холманских начал с пяти гусей. Взяли на пробу, затянуло, отмечает он.

" С 2012 года решил заняться птицеводством. Начали с пяти гусей. В 2013 году оформил фермерское хозяйство. Поспособствовало этому участие в программе "Самозанятость населения", тогда на развитие проекта птицеводства получил более 60 тысяч рублей. Создали на эти средства производственные помещения. Постепенно стали выходить на рынок", - рассказывает он.

На территории усадьбы Игорь Холманских с супругой и двумя детьми 19 и 13 лет разводит бройлеров кур, перепелов и индюков. Занятие хлопотное, не скрывает глава фермерского хозяйства. Каждый вид птиц требует особого ухода.

По словам фермера, если сравнивать перепелов и бройлеров, то последние более прихотливы. Цыплятам бройлеров требуется больше внимания в создании окружающей температуры воздуха. И питание у них разное. Для богатого кормового рациона своим птахам Игорь Холманских закупает специальный комбикорм на заводе "Бикор" в Новой Заимке и на мелькомбинате в Тюмени, помимо этого готовит так называемую дробленку. Добавляет витамины. Летом – это свежескошенная трава, зимой – травяные гранулы.

Предприятие птицевода Холманских имеет замкнутый цикл производства: яйца от перепелов еженедельно закладывают в инкубатор. А вот яйцо бройлеров закупают на Каскаринской птицеферме и тоже выводят в отдельном инкубаторе. Тушки птиц реализуют на рынке "Михайловском" вот уже семь лет на постоянной точке.

"Спрос есть как на мясо, так и на яйцо. Единственное, что летом немного меньше покупают, чем зимой. За килограмм перепелиного мяса просим 800 рублей. 20 яиц перепелов – 200 рублей. Упаковки для продукции закупаем специальные. Конкуренция на рынке есть, но она не пугает", - говорит винзилинский фермер.

Индюков на подворье Холманских немного, их фермер закупает у населения и тушками реализует на рынке.

Птицеводство – рентабельный бизнес, все вложения себя давно оправдали. Сейчас бизнес стабильный, уверено говорит предприниматель.

"Для ведения бизнеса на селе необходимо желание и терпение, потому что на производстве бывает всякое, трудностей хватает. Самое главное – наладить сбыт продукции. С годами опыт приходит. Строишь планы в соответствии с основой, и жить нужно по принципу: не потопаешь, не полопаешь", - резюмировал глава фермерского хозяйства Игорь Холманских.

Анжела Лебедева