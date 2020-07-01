Предприниматель из Нижней Тавды получила кредит на льготных условиях

Инвестиционное агентство Тюменской области Инвестиционное агентство Тюменской области

Индивидуальный предприниматель Гузаль Мандзюк воспользовалась программой льготного кредитования. По программе "МиР" в региональном Фонде микрофинансирования она получила микрозайм на приобретение помещения для мастерской по пошиву штор, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Гузаль Мандзюк начала предпринимательскую деятельность в 2005 году. На первоначальном этапе арендовала помещение, приобрела в собственность оборудование, закупила расходный материал. Изначально работа была с населением по ремонту одежды. В 2010 году организовала пошив штор для организаций, а также населения Нижнетавдинского района.

В начале 2020 года Гузаль Хатиповна обратилась за консультацией о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, подала документы и получила льготный кредит.

На сегодняшний день "Мастерская по пошиву штор" - это налаженное производство с большим ассортиментом в Нижнетавдинском районе. Гузаль Мандзюк - высококвалифицированный, опытный специалист. Как руководитель она видит перспективы развития мастерской, четко и верно определяет цели и задачи, стоящие перед ней.

Напоминаем, консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим предпринимательскую деятельность, оказывают в рамках деятельности центра "Мой бизнес" и реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Обратиться за консультацией можно: Центр "Мой бизнес" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, телефон 8 (3452) 534-000 (доб. 1093), lejnina@iato.ru; Центр поддержки предпринимательства по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон 8 (3452) 49-99-44 (доб.241), cpp@iato.ru или в представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в районах региона.