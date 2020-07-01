  • 31 июля 202031.07.2020пятница
  • USD73,3633
    EUR86,2532
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприниматель из Нижней Тавды получила кредит на льготных условиях

Экономика, 14:58 31 июля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области

Индивидуальный предприниматель Гузаль Мандзюк воспользовалась программой льготного кредитования. По программе "МиР" в региональном Фонде микрофинансирования она получила микрозайм на приобретение помещения для мастерской по пошиву штор, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Гузаль Мандзюк начала предпринимательскую деятельность в 2005 году. На первоначальном этапе арендовала помещение, приобрела в собственность оборудование, закупила расходный материал. Изначально работа была с населением по ремонту одежды. В 2010 году организовала пошив штор для организаций, а также населения Нижнетавдинского района.

В начале 2020 года Гузаль Хатиповна обратилась за консультацией о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, подала документы и получила льготный кредит.

На сегодняшний день "Мастерская по пошиву штор" - это налаженное производство с большим ассортиментом в Нижнетавдинском районе. Гузаль Мандзюк - высококвалифицированный, опытный специалист. Как руководитель она видит перспективы развития мастерской, четко и верно определяет цели и задачи, стоящие перед ней.

Инвестиционное агентство Тюменской области Инвестиционное агентство Тюменской области Инвестиционное агентство Тюменской области ﻿

Напоминаем, консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим предпринимательскую деятельность, оказывают в рамках деятельности центра "Мой бизнес" и реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Обратиться за консультацией можно: Центр "Мой бизнес" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, телефон 8 (3452) 534-000 (доб. 1093), lejnina@iato.ru; Центр поддержки предпринимательства по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон 8 (3452) 49-99-44 (доб.241), cpp@iato.ru или в представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в районах региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , кредит , предприниматели

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 31.07.2020Предприниматель из Нижней Тавды получила кредит на льготных условиях
10:23 31.07.2020Тюменские производители металлоконструкций внедряют бережливое производство
08:11 31.07.2020Вопросы торговли на площадке eBay тюменские экспортеры обсудят на вебинаре
18:29 30.07.2020ЦБ: больше всего в России подделывают пятитысячную купюру