Фермер Петр Дубовик: поддержка семьи помогает развивать бизнес

| Фото: из личного архива фермера Петра Дубовика | Фото: из личного архива фермера Петра Дубовика

Фермерское хозяйство житель с. Малый Карабашок Ялуторовского района Петр Дубовик организовал в 2018 году. Помогает развивать предприятие, основанное на молочном животноводстве, вся семья. Об этом он сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

54-летний Петр Дубовик в Ялуторовский район переехал из Северного Казахстана в 1986 году. Работал механиком, завел корову. Личное подворье росло, помимо коров, которых всегда было до 20 голов, добавились свиньи, куры. Два сына подрастали в семье Петра Дубовика. С семилетнего возраста они знают как вести хозяйство.

В 2018 году на семейном совете решили, что пора организовать собственное дело.

"В 2019 году стал участником программы "Агростартап". Выиграл 3 миллиона рублей на приобретение племенных телочек голштино-фризской породы. На ту пору 40 буренок уже содержалось на ферме, купил 30 племенных телок в ООО "Приозерное", село Кавдык. Сегодня они дали потомство и доим их. Стадо обновили, получили коров высокопродуктивных. Очень хорошая программа, помогла нам существенно", - рассказывает фермер.

| Фото: из личного архива фермера Петра Дубовика | Фото: из личного архива фермера Петра Дубовика

Сегодня в производственном процессе по получению молока участвуют сразу три поколения Дубовик. Глава хозяйства, супруга, сыновья и сноха доят коров, заготавливают корма. Внуки, а их у Петра Дубовика, пятеро, и все мальчики вносят свою посильную лепту. Делают это по собственной воле, с желанием.

"Первая дойка начинается в пять утра. Доим коров в бочки, а реализуем на переработку в "Тюмень молоко". Для этого у нас есть спецтехника. Предприятие организует высокий контроль качества. Я долго этого добивался, чтобы наше молоко оценили по достоинству, в "Тюмень молоко" в этом плане все хорошо и по жирности, содержанию сырья и вовремя нас рассчитывают", - говорит глава фермерского хозяйства.

Сегодня у хозяйственников горячая пора, когда один летний день весь год кормит. Сено фермер заготовил в полном объеме. Сенаж еще собирают. Техника для уборки есть. В собственности у Петра Дубовика 12 га под многолетними травами. Остальная земля в аренде. Подал заявку на 200 га, чтобы использовать их под сев зерновых культур, добавляет он.

Грамотное ведение бизнеса – основа основ, отмечает фермер. Для того чтобы получать хорошую прибыль от молочного животноводства, нужно делать все по науке, уверен он. Поэтому большое внимание глава хозяйства уделяет здоровью, содержанию, кормлению своих кормилиц.

"Один сын отучился на техника по воспроизводству стада, занимаемся искусственным осеменением коров. Все оборудование для этого тоже приобрели. Второй сын – по технической части, водитель, механизатор. Вот так каждый и вносит свой вклад в наше общее предприятие, которое, считаю, только развивается", - отмечает Петр Дубовик.

Одной из проблем в ведении хозяйства, фермер считает высокие цены на запчасти для техники, при этом, замечет он, закуп молока в цене не растет. Затрат иногда больше, чем прибыли.

"Организовать бизнес на селе можно, но нужно помнить, что не в каждой деревне есть специализированные кадры, стоимость техники высокая. Если бы эти проблемы решались, то жить и работать на селе – это хорошо. Я испытаю большую радость, когда из Тюмени возвращаюсь в родную деревню. А еще важно для предпринимателей на селе – это поддержка государства и семьи", - подытожил фермер из с. Малый Карабашок Петр Дубовик.

Анжела Лебедева