Кемпинг "Дом рыбака" открывает уватский предприниматель

из личного архива Ивана Веприкова из личного архива Ивана Веприкова

Кемпинг "Дом рыбака" организовал на берегу Иртыша в с. Тугалово 38-летний предприниматель из пос. Демьянка Иван Веприков. На одном гектаре земли рыбаки, которые приезжают сюда из разных регионов страны, смогут поставить палатки и отлично провести время, об этом он рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Интерес к рыбалке был всегда, отмечает он. С детства за десятки километров ездил рыбачить с отцом, потом друзьями. Вот только сделать это увлечение бизнесом, об этом задумался пару лет назад.

"Был компьютерный сервис, в 2014 году. Изначально работал на железной дороге, а с компьютерами занимался с начала нулевых. Сейчас это дело отдал на аутсорсинг. Увлекся организацией рыбопромыслового бизнеса. В Тугалово весной 2019 года начал работать на объекте – создавать рыболовно-туристическую базу. Установил один восьмиместный дом и 14 вагончиков поставил. Пробурил скважину, есть чистая питьевая вода", - говорит он.

Главная цель, которую поставил перед собой предприниматель, - это сделать отдых рыбаков более цивилизованным и комфортным. Раньше, добавляет он, местные жители зачастую сетовали на то, что приезжие рыбаки оставляют после себя мусор. Сейчас все будет по-другому.

Три работника предпринимателя Ивана Веприкова будут следить за порядком на берегу Иртыша, где и располагаются домики для рыбаков. Еще два человека получат рабочие места с открытием кемпинга. Торжество пройдет в День рыбака, 11 июля.

"Администрация Уватского района предоставила мне 1,2 гектара земли под кемпинг. Рыбаки смогут ставить свои палатки, места хватит многим. Столики, лавочки установили, электричество есть. Вода подведена. Санзона имеется: туалет, контейнеры для мусора", - делится уватский бизнесмен.

Общая сумма инвестиций в проект составила 2, 5 млн рублей. По словам Ивана Веприкова, чтобы выйти в плюс нужно отработать два года, вернее два сезона. Аренда дома на берегу Иртыша в Тугалово стоит 700 рублей с человека за сутки, в кемпинге место обойдется в 250 рублей.

Интересоваться рыбалкой в районе Тугалово начинают после нереста, с 1-15 июня – начало и приезжают сюда до конца октября. Место, где находится село, окружено еще и разными водоемами, богатыми рыбой - это Романовская старица, Шалимовский сор, озеро Большой Маглияк, озеро Чандышево, Остряцкий сор. Туда заходит рыба, поднимается на икромет, нерест проходит, она остается до осени и хорошо ловится, замечает Иван Веприков.

Ассортимент рыбы поражает: щука, судак речной,окунь, налим, лещ, язь. Вся она крупная, до 3 кг доходит.

"Наличие большого ассортимента рыба, в большом количестве, доступность мест рыбалки – главные приоритеты для рыбаков. К водоемам Тугалово можно проехать на автомобиле, добраться на пароме с правобережного берега на левый, где находиться Тугалово. Приезжают рыбаки со всего УФО, это Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская область, рыбачат югорчане, омичи и пермяки", - сказал предприниматель.

Обо всех новостях рыбацкой деревни любители разного вида ловли чешуйчатых узнают на сайте, в Вайбере и Инстаграм.

"Развивать бизнес на селе - реально, самое главное – желание, а возможности найдутся. Так, к примеру, я в этот раз решил взять квоту на вылов рыбы, купил хорошую производственную коптилку. Свою рыбы будем коптить, продавать приезжим рыбакам и населению. Так что генерируйте идеи и все получится", - подытожил Иван Веприков.

Анжела Лебедева