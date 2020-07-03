Екатерина Свидерская рассказала об интеграционных проектах в тюменском агропроме

менеджер по развитию интеграционных процессов Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Свидерская | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области менеджер по развитию интеграционных процессов Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Свидерская | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Интеграция позволит оказать существенное содействие развитию предпринимательства в тюменском регионе. О том, что такое интеграция, почему назрела необходимость интегрировать сельский бизнес, как может повлиять данное направление на развитие экономики региона, в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала менеджер по развитию интеграционных процессов Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Свидерская.

Екатерина Васильевна, что вы вкладываете в понятие интеграция. Какой вид интеграции наиболее применим для малого и среднего бизнеса Тюменской области?

Интеграция, от латинского integratio — восстановление, восполнение, от integer — целый, сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.

Интегрируемое предприятие – это стартап, микро- и малые предприятия, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересовавшиеся участием в проекте.

Целью интеграции в сфере предпринимательства является развитие предпринимательской деятельности и совершенствование механизмов. Интегратор – предприятие, предоставляющее заказ интегрируемому предпринимателю/самозанятому на выполнение каких-либо работ, не требующих высококвалифицированного труда и капиталоемкого оснащения рабочего места.

Модель интеграционного проекта реализуется следующим образом: интегратор предоставляет технологию производства, сырье, организует обучение и сбыт продукции. Интегрируемое предприятие организует производство, закупает сырье и оборудование, в том числе у интегратора, производит для интегратора продукцию требуемого качества и количества.

Интеграционные проекты сегодня - это гарантированные рабочие места, доход, бизнес и сбыт произведенной продукции.

Почему возникла необходимость реализации интеграции на территории Тюменской области?

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 2020 год Годом сельского предпринимательства и сейчас ведется работа по совершенствованию механизмов развития предпринимательства в сельской местности. Сельское предпринимательство включает в себя не только сферу агропромышленного комплекса, но и другие виды экономической деятельности, в том числе промышленность.

Сельское хозяйство представляет собой одну из самых динамично развивающихся отраслей экономики нашего региона.

Развитие крупнотоварного производства стало экономической основой и для современного агросектора, однако для комплексного развития сельских территорий необходимо также развитие и мелкотоварного производства и вовлечение личных подворий в процесс производства сельскохозяйственной продукции.

Интеграционные предложения способствуют потенциальным и действующим субъектам предпринимательства подобрать актуальную идею открытия и развития бизнеса, в том числе, и на селе с учетом отраслевого направления, инвестиций и необходимого количества работников.

В существующих реалиях развитие бизнеса возможно только при наличии гарантированных рынков сбыта произведенной продукции, использовании современных технологий производства и высоком уровне обучения.

Чего ждете вы, как представитель Инвестиционного агентства Тюменской области, от интеграционных процессов предпринимателей?

Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и все его сотрудники от интеграционной модели взаимодействия субъектов предпринимательства и реализации интеграционных проектов ожидают повышения уровня и динамики развития предпринимательской деятельности в сельской местности Тюменской области, развития личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственной кооперации, внедрения на местах опыта малых форм хозяйствования и повышения эффективности работы ЛПХ, увеличения количества создаваемых рабочих мест и реализации новых интеграционных проектов.

Важно, чтобы жители области поняли, что ведение предпринимательской деятельности в сельской местности - это перспективное и прибыльное мероприятие.

Есть ли первые примеры удачной интеграции в регионе?

На территории региона немало примеров, когда за счет личного подворья формируются устойчивые сельхозпроизводства, создаются крестьянско-фермерские хозяйства, увеличивается поголовье скота.

Одним из активно реализуемых интеграционных проектов является проект по выращивание крупного рогатого скота, интегратором в котором выступает холдинг Arsib Agro. С владельцем ЛПХ заключается договор на поставку бычков партией не менее 30 голов в возрасте 25-30 дней. Через 18 месяцев собственник хозяйства сдает подросших бычков на мясокомбинат и получает прибыль.

Интеграционный проект по выращиванию КРС реализуется при взаимодействии холдинга Arsib Agro с владельцами ЛПХ в Аромашевском районе, владелец Бакланова Елена, Сладковском - владелец Исильбаев Даулетжан, Сорокинском - владелец Оксана Мычко. Количество лиц, желающих присоединиться к участию в интеграционном проекте, увеличивается.

На территории Тюменской области также реализуются интеграционные проекты по пчеловодству, выращиванию и производству зелени, овощей, ягод, производству мебели.

Куда следует обращаться представителям бизнеса, чтобы стать участниками проекта?

Поиском интегрируемых предпринимателей занимается Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Всех заинтересованных лиц по вопросам участия в реализации интеграционных проектов просим обращаться в Фонд по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, 2.

Курируют проекты: Бобров Александр Анатольевич, заместитель генерального директора - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов (телефоны: +7 (3452) 39-06-63, +79220456775, эл. почта: bobrov@iato.ru, адрес: 625000, Тюмень, ул. Грибоедова, 2) и Свидерская Екатерина Васильевна, главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов (телефоны: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597, эл. почта: sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, Тюмень, ул. Грибоедова, 2).

Анжела Лебедева