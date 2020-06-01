Нарастить поголовье скота - главная задача директора ООО "Пинигинское"

| Фото: администрации Сорокинского района | Фото: администрации Сорокинского района

Нарастить поголовье скота, чтобы каждый месяц хотя бы 15 быков на продажу было - основная задача на сегодня. Всего в ООО "Пинигинское" Сорокинского района содержится 540 голов мясного направления, в том числе 202 коровы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор ООО "Пинигинское" Сорокинского района Ольга Павлова.

15 лет она руководит предприятием, которое образовалось в 2002 году. Начинала в нем бухгалтером, а когда на собрании за ее кандидатуру на пост руководителя общества с ограниченной ответственностью проголосовали единогласно, согласилась не раздумывая. Молодая была, говорит Ольга Павлова, всего 28 лет было. Сил, энергии, знаний хватало.

"Скот у нас поместный – были черно-пестрые коровы, закупили у мясной компании герефордов-производителей. Сейчас быков меняем, берем герефордов, лимузинов, обновляем кровь. Всего 540 голов, в том числе 202 коровы. Ежедневного дохода нет, так как сосредоточены только на производстве мяса. 22 апреля весь скот выгнали на пастбища – 400 гектаров, там будут находиться до снега. Когда пригоняем на ферму, группируем их. Бычков реализуем в местный кооператив", - говорит Ольга Павлова.

В пользовании ООО "Пинигинское" имеется 2 тыс. 100 га, которые засевают пшеницей, овсом и кормовыми культурами, в частности, клевером, однолетними травами. На днях в хозяйстве планируют начать заготовку кормов.

Как и в любом другом небольшом селе, в Пинигинском есть проблема с рабочими руками. Как заметила директор предприятия, ей в этом плане немного повезло - 10 основных сотрудников - это мужчины старше 40-50 лет. Ответственные, трудолюбивые, на которых можно положиться. Все же надеется Ольга Павлова, что придут на работу и молодые специалисты.

"Студенты Сорокинского училища, два парня проходили у нас на предприятии практику. В посевную поработали, тракторы ремонтировали, опрыскивали посевы. Дипломы защитили на пятерки. Зарплату мы им выдали, обрадовались, что столько получили. Обещали к нам вернуться после службы в армии", - сказала директор ООО "Пинигинское".

Живет и развивается общество за счет собственных средств, которые периодически вкладывают в обновление машинно-тракторного парка, строительство новых помещений для животных.

"В 2006 году приобрели зерноуборочный комбайн "Дон" и два сенозаготовительных комплекса. За новую технику получили субсидию от регионального департамента АПК – 25 процентов от стоимости. Зерно, которое получаем, пускаем на корм скоту, реализуем населению, жителям Сорокинского, Ишимского районов. И на элеватор сдаем пшеницу", - заметила Ольга Павлова.

| Фото: администрации Сорокинского района | Фото: администрации Сорокинского района

Жить и работать на селе - это призвание, отмечает она. Родилась Ольга Павлова в большой семье. Родители: мать - доярка, отец – водитель привили любовь к труду всем пятерым детям. И так сложилось, что все они остались жить в Сорокинском районе.

"Я сельский житель. Весна, теплые дни, надо бежать на работу. Сейчас с покосом небольшие задержки. В прошлом году в это время уже косили, а в этот раз на неделю позже, уже волнение. И дождь нужен на хлеба. И так каждый день - заботы, переживания, но мне это нравится, этим я и живу", - подытожила директор ООО "Пинигинское" Сорокинского района Ольга Павлова.

| Фото: администрации Сорокинского района | Фото: администрации Сорокинского района

Анжела Лебедева