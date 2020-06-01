Пекарня предпринимателя Евгения Крапивина обеспечивает свежим хлебом весь Сладковский район

| Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте | Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте

325 тонн хлеба произвели работники пекарни Евгения Крапивина в 2019 году. В Новоандреевке Сладковского района уроженец села, предприниматель в 2010 году организовал бизнес по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

Как рассказал Евгений Крапивин в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сегодня на производстве заняты мастер-технолог, восемь пекарей, один кондитер, три водителя, техничка. Продукцию поставляют в 74 торговые точки Сладковского района, обеспечивают свежим, ароматным хлебом и хлебобулочными изделиями школы, детсады и больницы района.

"Хлеб выпекаем разнообразный: белый формовой, подовый, со злаками, йодированный, фитнес-хлеб. 34 вида хлебобулочных изделий - булочки, рулеты, пироги, маффины, кексы, коржики, пирожные, торты - готовят наши пекари. Выпускаем продукцию на заказ для праздников и торжеств. В связи с пандемией несем небольшие убытки. Так, в мае 2020 года пекарня выпустила 25 тонн хлеба, что на три тонны меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Потребление стало ниже из-за закрытых школ и детсадов", - говорит Евгений Крапивин.

Еще в третьем классе в сочинении на тему: "Кем быть" Евгений Крапивин написал, что мечтает стать директором совхоза. Предрасположенность к работе на селе всегда была, отмечает он. В школе работал в составе производственной бригады, получил корочки тракториста-машиниста. Окончил школу с серебряной медалью и без экзаменов поступил в аграрный вуз.

В 1995 году с дипломом агронома-ученого успел поработать полгода в теплицах по выращиванию декоративных культур по Московскому тракту. Отслужил год в армии. По возвращении выяснилось, что из 20 тыс. теплиц осталось пять. Вернулся домой и устроился слесарем на хлебо-приемное предприятие с. Новоандреевка. Работал сушильщиком, сушильным мастером, инженером. В 2005 г. стал директором ХПП.

"В 2002 году начал заниматься предпринимательством. Параллельно, работая инженером, взял в банке кредит и построил в селе магазины небольшие, в которых продавали смешанные товары. Приобрел землю. Сейчас в пользовании у нас 38 гектаров под картофелем и 678 гектаров занимают зерновые культуры: пшеница и овес. В 2010 году выкупил пекарню. Так начал заниматься хлебом", - сказал предприниматель.

По словам сельского бизнесмена, три года назад они полностью обновили оборудование пекарни. Вложили более 5 млн рублей собственных и заемных средств. Получили субсидию – 25% из регионального бюджета - за приобретение нового производственного оборудования. В 2019 г. предприниматель Крапивин получил грант 300 тыс. рублей от районной администрации.

Из родного села Новоандреевка Евгению Крапивину с семьей пришлось переехать в Маслянку. Связано это с тем, что школа из средней стала основной. Детей, которых в семье трое, хотелось учить в полной школе, замечает глава семьи. Дочь в 2020 году оканчивает ТюмГУ, станет юристом. Сын перешел на второй курс ТюмГУ, осваивает экономическую безопасность. Еще один сын перешел в седьмой класс.

Не смотря на плотный рабочий график, особенно в весенне-летний сезон, предприниматель Евгений Крапивин находит время на отдых, чаще всего, по его словам, это охота, рыбалка. Больше всего он любит проводить время с семьей, особенно на берегу теплого моря.

"Предприниматель на селе – это работодатель, который помимо выплаты заработный платы, несет социальную нагрузку. Оказываем спонсорскую помощь селянам в проведении разных мероприятий, помогаем со вспашкой огородов. Всем, кому нужна помощь, стараемся помочь, а иначе никак, ведь мы выросли здесь", - поделился предприниматель с. Новоандреевка Сладковского района Евгений Крапивин.

Анжела Лебедева