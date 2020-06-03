Детская мечта воплотилась в жизнь, говорит предприниматель из Абатского

| Фото: Светланы Колмаковой | Фото: Светланы Колмаковой

С детства мечтала стать продавцом. С первого раза не вышло получить профессию, не остановилась. Через определенные препятствия, при поддержке родных, организовала собственный бизнес. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала предприниматель, владелица кафе "Империал" с. Абатское Светлана Колмакова.

Коренная абатчанка, правнучка известного купца Степана Занина Светлана Колмакова после школы в 1985 году поехала в Свердловск поступать в институт торговли. Пока родственники организовывали ей прописку, время приемной кампании закончилось. Пошла учиться в училище на кассира-контролера производственных товаров, окончила с отличием. Но для поступления в институт баллов не хватило.

"Приехала домой, взяли меня в центральный гастроном Абатского под руководством заслуженного работника торговли Льва Шмунка, брала с него пример. Потом вышла замуж, родила сына и дочь. Муж сказал: все равно институт закончишь. Так и вышло, через время поступила в Уральский политехнический институт, на экономический факультет. Из торговли ушла работать бухгалтером. Отработала шесть лет главным бухгалтером, но торговля тянула к себе всегда", - говорит Светлана Колмакова.

В 2005 году она купила земельный участок у федеральной трассы, поставила вагончик, организовала кафе. В 2008 году начали строить кафе большего размера и в этом же году запустили. Помогали в этом муж и сын, дочь решила стать медиком.

"В 2015 году в декабре кафе подожгли, ничего не осталось от бизнеса. Но руки не опустила. Продолжила дело в арендованном помещении. В это же время начали строить новое кафе. Наладили выезды по свадьбам, юбилеям в другие районы области, в соседнюю Омскую область. Ставим полностью стол, гости приходят на уже готовое мероприятие. Накануне меню и цены обговариваем. Готовим из своего сырья. Отзывы получаем хорошие. Даже москвичи отметили качество блюд и оформление столов", - сказала абатский предприниматель.

В августе 2016 года состоялось открытие отстроенного кафе, которому дали название "Империал". Более 30 работников трудятся в нем. Как отмечает Светлана Колмакова, учатся они постоянно, потому что нет предела совершенству. Гостей всегда нужно удивлять новыми блюдами. Сегодня наиболее востребованы у клиентов их кафе – это курица фаршированная блинами, отбивная под шубой, рыба фаршированная.

Сырье для кафе, в частности, мясо, предприниматель закупает у местных фермеров. Овощи приобретают у селян. Все остальное - на производственных базах.

Светлана Колмакова участвует в аутсорсинге школьного питания. Ее повара кормят школьников четырех школ и двух детсадов. Горячие обеды также получают организации: ДРСУ, механизаторские бригады.

Семья Колмаковых в 2020 году ведет строительство детского развлекательного кафе и еще одного кафе в центре села.

"Самое главное при организации бизнеса на селе – создать максимально комфортные условия для клиентов и работников, чтобы потребители услуг захотели прийти еще, а сотрудники с удовольствием ходили на работу", - делится предприниматель Светлана Колмакова.

Анжела Лебедева