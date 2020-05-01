Имплантацией зубов займется в новой клинике предприниматель из Абатского

| Фото: Вадима Торопова | Фото: Вадима Торопова

Имплантация зубов – новый вид услуг, который станет доступен жителям Абатского района с открытием нового здания клиники ООО "Диамант".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил предприниматель, директор ООО "Диамант" с. Абатское Вадим Торопов.

На открытие собственного бизнеса, связанного со стоматологией, профессионал своего дела - Вадим Торопов – решился после 13 лет службы в районной поликлинике.

"Работал с супругой в больнице, оба стоматологи. В 2013 начали оформлять общество с ограниченной ответственностью, в 2014 году готовились к лицензированию. В августе получили лицензию. Кабинеты расположили в арендованном помещении на центральной улице села", - говорит он.

Жители села сразу же пошли в частную клинику. В 2018 году предприниматель организовал рабочее место для еще одного доктора.

Спектр услуг, которые предоставляют селянам врачи – лечение, удаление, протезирование, отбеливание. По поставке материала для работы с пациентами абатский предприниматель работает с фирмами в Тюмени и Омске.

"Сейчас строим свое здание неподалеку от действующей клиники для расширения спектра услуг. В новом здание еще будет имплантация. Сейчас ведется внутренняя отделка помещения, до конца года все работы закончим", - рассказал Вадим Торопов.

По словам предпринимателя-стоматолога, сомнения по поводу организации своего дела были только на этапе лицензирования. "Поначалу было сложно, но жалеть никогда ни о чем не жалели", - отмечает он.

В семье Тороповых воспитываются четверо детей, все девочки. Старшей дочери через полтора месяца будет 18 лет. В выборе профессии остановилась на юриспруденции, замечает глава семейства. Вторая дочь, которой 13 лет, тоже не высказывает желания работать в медицине. Только пятилетняя дочь дала обещание родителям, что станет стоматологом.

За время работы в собственной клинике предприниматель ни разу не претендовал на государственную поддержку. В Год сельского предпринимательства, объявленного губернатором Тюменской области, просто необходимо это сделать, делится Вадим Торопов: "Когда достроим здание своей клиники, планируем обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области за кредитом. Средства нужны для приобретения оборудования, мебели".

Анжела Лебедева