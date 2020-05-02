Фермер из Сладковского района решил выращивать лен

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Заняться выращиванием льна решил глава крестьянско-фермерского хозяйства "Роса" Сладковского района Багытжан Исильбаев. Первые две попытки возделывания данной культуры были не очень успешными. В этот раз к технической культуре подошли основательно.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава КФХ, впервые лен на полях они посеяли в 2004 году. На 16 га разместили культуру, которая дала неплохую урожайность, - 15 ц/га. Но возникла проблема сбыта семян и реализации соломы.

"На протяжении восьми лет возделываем рапс. Но рапс не всегда урождается. Опять вспомнили о льне. Посеяли в прошлом году на 17 гектарах, получили хороший урожай. Цена у льна такая же, как у рапса, но лен намного меньше требует гербицидов, не подвержен вредителям. На этом основании решили перейти с рапса на лен. Семена проверили, апробировали. Решили на 140 гектарах в этом году посеять лен. С прошлого года подготовили для него участки", - говорит Багытжан Исильбаев. На сегодня КФХ "Роса" в Сладковском районе - единственное хозяйство, решившееся на выращивание льна.

Фермерством Багытжан Исильбаев занимается с 1993 года. Вместе с отцом они начинали с 13 га пашни. Еще был трактор "Т-40" и две коровы. Развивали и полеводство, и животноводство. Больше внимания уделяли кормопроизводству.

На сегодня у главы фермерского хозяйства в пользовании находится 2,5 тыс. га земли. 50 % отводят под кормовые культуру: многолетние травы, кукуруза, люцерна, эспарцет, клевер, костер, донник. Отрасль животноводства в КФХ "Роса" представлена 120 коровами породы нижнетагильская черно-пестрая и голштино-фризская. Буренки в год дают по 800-900 тонн молока. Бычков реализуют на мясо.

"Посевная кампания в этом году началась рано. 11 апреля уже вышли на поля закрывать влагу. 12 апреля к вечеру 100 гектаров уже проборонили. До 1 мая провели в один след боронование многолетних трав и зяби. На второй след 300 гектаров обработали выборочно, на которых посеем пшеницу и лен", - рассказал фермер.

В предстоящий сев трудовому десанту КХ "Роса" предстоит обработать 2 тыс. 300 га. Из них 850 га займут зерновые и зернобобовые: пшеница, ячмень, горох. 140 – лен, 100 га – кукуруза, 400 га – однолетние травы. Остальное – многолетние травы прошлых лет. Под парами останется 220 га.

"Техника у нас в основном вся с советских времен, работаем на "К-700", "МТЗ-82" есть три единицы "Беларус 1221". Поля небольшие, средняя площадь 60-70 гектаров, есть по 15 гектаров поля, удобнее работать колесными тракторами, - убежден Багытжан Исильбаев. - Минеральных удобрений в этот раз закупили 60 тонн. Будем использовать под лен, кукурузу. Восемь человек работают на постоянной основе. В сезон полевых работ привлекаем до 10 человек".

Багытжан Исильбаев родился в семье животноводов. Имеет два высших образования – техническое и экономическое. По его словам, всегда тянулся к земле. "Достиг своей мечты, ни о чем не жалею", - замечает он.

У 63-летнего Багытжана Исильбаева есть три сына, четыре внука, скоро пятый родится. Два сына имеют свой бизнес. Самый младший сын учится на агронома, заканчивает магистратуру, ему и планирует передать дело опытный фермер.

"Главный секрет успеха работы на земле – надо постоянно повышать свой профессиональный уровень. В сельском хозяйстве применяются современные технологии, нужно изучать, внедрять, совершенствовать свою деятельность", - уверен глава фермерского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Багытжан Исильбаев.

Анжела Лебедева