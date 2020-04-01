Разведением страусов планирует заняться житель Омутинского района

Страусиная ферма с. Чикча | Фото: ИА "Тюменская линия" Страусиная ферма с. Чикча | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разведением страусов планирует заняться 29-летний владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Пинигин из с. Шабаново Омутинского района. Для этого он разработал бизнес-проект для программы "Агростартап", которая действует в Тюменской области.

Как рассказал Дмитрий Пинигин в интервью корреспонденту "Тюменской линии", разведение страусов – давняя мечта.

"Впервые увидел страусов в Чикче, на Страусиной ферме 10 лет назад. Влюбился в этих птиц. Хотелось бы, чтобы и в Омутинском районе было это направление птицеводства. Решил стать участником программы "Агростартап". Разработал проект по разведению страусов", - сказал он.

Страусы – рентабельный бизнес для фермеров. Мясо ценится за диетические свойства – лучше, чем индейка, хотя больше похоже на говядину - пользуется спросом у рестораторов. Яйцо также востребовано на продовольственном рынке. Есть спрос на кожу, когти, перья страусов.

"В основе проекта – покупка племенных семей. Они достаточно дорогие и не везде их можно найти. Уже составлен предварительный договор с заводчиками страусов из Нижегородской области. В случае, если выиграю конкурс, получу средства, сразу же приобрету птиц", - поделился Дмитрий Пинигин.

Заявки на участие в программе "Агростартап" в региональном департаменте АПК уже принимают. Вскоре Дмитрий Пинигин подаст документы для участия в конкурсном отборе на получение господдержки, размер которой достигает 3 млн рублей.

Помимо африканских птиц, владелец личного подворья из Шабаново планирует развивать мясное животноводство – закупит герефордов.

Сейчас на подворье Дмитрия Пинигина содержатся коровы и бычки черно-пестрой породы, козы, свиньи. Излишки продукции он реализует в Тюмени и местным жителям.

"Родился, вырос в деревне. Родители привили любовь к родине, к сельскому хозяйству. Сегодня понимаю: жить на селе лучше, чем в городе. Можно заниматься любимым делом, участвовать в программах поддержки и развивать хозяйство, производить качественную продукцию", - резюмировал Дмитрий Пинигин.

Анжела Лебедева