Жить и работать на селе – призвание, считает потомственный фермер из Казанского района

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Жить и работать на селе – это мое призвание. Отец был крестьянином и мне нравилось всегда работать по хозяйству. Душа лежит к этой работе. Поэтому и решил организовать бизнес, связанный с сельским хозяйством.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил 34-летний Иван Асташков из с. Яровское Казанского района.

"С детства наблюдал, как отец фермерствовал. Помогал ему, мне все это нравилось. Бизнесом занялся с 2014 года. В 2015 году получил грант от Министерства сельского хозяйства, вручение проходило в региональном департаменте. Получил 1 миллион 20 тысяч рублей. Так началось развитие отрасли животноводства – разведение герефордов", - рассказал он.

Иван Асташков с детства мечтал стать военным. После школы хотел поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, но родители не одобрили. Тогда он подал документы в Тюменский госуниверситет на факультет финансового менеджмента. Дипломированный финансист Иван Асташков после того, как отдал долг Родине – отслужил в армии – вернулся домой и решил связать свою жизнь с сельским хозяйством.

"У нас сейчас 500 гектаров пашни. Сеем ячмень, овес. Излишки продаем, остальное на корм скоту. В 2015 году вложили средства гранта и собственные сбережения в покупку племенных животных. 35 голов купили, сейчас их 100. Герефорды - животные не привередливые. Помещения в собственности имеются", - говорит фермер.

К посевной кампании фермер полностью подготовился. В этом году посевные площади немного увеличит. Помощь в ведении дел оказывают родные Ивана – отец, супруга. На сезонные работы он нанимает временных механизаторов. По уходу за скотом закреплены постоянные работники.

"С реализацией подросших бычков проблем нет. Мраморное мясо ценится на продовольственном рынке. Есть постоянные покупатели из Югры, сами приезжают, забирают быков живым весом", - добавляет Иван Асташков.

В планах казанского фермера – увеличение маточного поголовья герефордов. Для этого он намерен принять участие в конкурсе среди молодых фермеров. Сумма поддержки доходит до 20 млн рублей, но при этом нужно 40 % от этой сумме иметь на банковском счету.

Жить, работать на селе, получать прибыль от ведения бизнеса сегодня можно, уверен фермер Иван Асташков.

"Федерация, регион помогают субсидиями, дотациями. С сегодняшними ценами на рынке на мясо, молоко, можно жить, быть на плаву", - резюмировал потомственный крестьянин.

Анжела Лебедева