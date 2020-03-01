Производство мясных полуфабрикатов развивается в Казанском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предприниматель Надежда Бородавкина из Казанского района наладила производство мясных полуфабрикатов. Начинающая бизнесвумен помогает развитию бизнеса своего супруга Александра Бородавкина, который является руководителем и учредителем СПССК "Дружба". Его проект по созданию убойного цеха находится на сопровождении Инвестиционного агентства, сообщает пресс-служба регионального инвестагентства.

Надежда Бородавкина по профессии логопед, а по призванию - предприниматель. Ни минуты не раздумывая, она решила подхватить идею мужа о расширении бизнеса и открыла цех по переработке мяса. На сегодня это полноценное предприятие с активно торгующей точкой, и рядом агентов, которые развозят продукцию по всем селам и деревням Казанского района.

Перечень выпускаемой продукции разнообразен: свежее и охлажденное мясо, различные полуфабрикаты: пельмени, манты, шашлыки. Создано три постоянных рабочих места.

И при этом Надежда является многодетной матерью, воспитывает троих детей и готовится стать матерью четвертого ребенка. "Надежда Бородавкина демонстрирует отличный пример развития бизнеса на селе, - комментирует новость генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев. - Показательно, что сельский бизнес зачастую является семейным".

Предпринимательство в районах Тюменской области получает новый импульс развития. 2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства. Региональные власти уделяют пристальное внимание инвестпроектам в муниципалитетах: обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей, помощи при их реализации. Результат – создание уникальных проектов.