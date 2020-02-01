Движение вперед – залог успеха сельского предпринимателя, считает фермер из села Велижаны

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Сельскому предпринимателю нельзя стоять на месте, нужно постоянно двигаться вперед. Идти по пути модернизации и инноваций – тогда и будешь добиваться успеха. Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Шабалин, который занимается растениеводством в с. Велижаны Нижнетавдинского района 28 лет.

Десять семей стояли у истоков образования крестьянско-фермерского хозяйства в с. Велижаны в 1992 году. Тогда у каждой семьи, отделившейся от колхоза, было по 32 га земли. С 2011 года опытный агроном Виктор Шабалин остался единственным фермером, пожелавшим и далее заниматься полеводством, развивать предприятие. Основной его помощник - сын Евгений, который после завершения вуза, присоединился к отцу.

"На сегодня у нас в хозяйстве есть 2 тысячи 360 гектаров пашни. Основные культуры, которые выращиваем, это овес, горох, пшеница. В 2019 году на 740 гектаров удалось за весь период существования предприятия увеличить объем пахотных земель. Техника вся отечественная, поддерживаем программу импортозамещения", - рассказывает фермер.

Ежегодно руководство предприятия приобретает новые комбайны и тракторы за собственные средства, без привлечения кредитов и лизинга. В 2019 году на машинном дворе Шабалиных появились новый зерноуборочный комбайн "Вектор" и трактор "К-744".

"Официально трудоустроено в хозяйстве 11 селян, но количество тружеников в период полевых работ увеличивается, - говорит Виктор Шабалин. - Заработную плату сотрудники получают ежемесячно, вне зависимости от сезона. У всех же семьи, дети, поэтому платим круглый год. Кроме того, как земля добавилась, так и зарплату подняли. В расчет с механизаторами также входит натуроплата – по четыре-пять тонн зерна на человека выделяем по итогам уборки".

Полученное зерно уходит на реализацию. КФХ Шабалина имеет статус семеноводческого предприятия. Об их горохе сорта "Кумир" от тюменских селекционеров, знают далеко за пределами района и области.

Основная трудность, на которую сетует фермер из с. Велижаны, это бумажная волокита, которая связана с получением господдержки. При этом понимает - если вовремя не сдашь тот или иной отчет - не получишь финансовую помощь.

К посевной кампании фермеры подготовились еще осенью. Сеялки, бороны и часть тракторов уже готовы к выходу в поле. Вскоре начнется работа по ремонту остальной техники.

"Прогноз на сев неблагоприятный – теплая зима скажется на состоянии почвы: вредители не вымерзли, снега мало – влаги будет недостаточно", - отмечает Виктор Шабалин.

Не смотря на все это, глава фермерского хозяйства полон энтузиазма, знаний и опыта, чтобы вместе с трудовым коллективом выполнить весь цикл полевых работ и получить высококачественный урожай.

Анжела Лебедева