Первую партию стерляди вырастили на предприятии "Рыбное подворье"

| Фото: предприятия "Рыбное подворье" | Фото: предприятия "Рыбное подворье"

Первую партию стерляди удалось вырастить на предприятии индустриального типа "Рыбное подворье" спустя четыре месяца. Тюменцы уже попробовали рыбу, которую производят в цехах с. Червишево Тюменского района.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель директора по производству предприятия Алексей Воронов.

"Первых мальков стерляди и бестера мы приобрели у наших соседей - компании "Пышма". Это было в мае 2019 года. Сейчас мы только начинаем поставлять рыбу на рынки Тюмени. Это совсем небольшие партии. Она у нас доросла до товарной - это 600-700 граммов. Нужно сказать, что она пришлась покупателям по вкусу и заказы к нам начинают поступать", - отметил Алексей Воронов.

Идея создания производства рыбы пришла неожиданно, признался предприниматель, который до этого вместе с супругой - директором "Рыбного подворья" - занимался исключительно строительным бизнесом. Вначале долго изучали тонкости ведения рыбоводства и только потом решили и приобрели в собственность помещение в с. Червишево, где сейчас и расположены производственные цеха. Общий объем инвестиций в новое дело составил около 30 млн рублей.

"С весны 2018 года занимались реконструкцией и оборудованием помещения, - рассказал Алексей Воронов. - Приобрели пластиковые листы в Самаре и из них варили бассейны. Часть оборудования из Ростова, фильтр барабанный из Германии. Корм заказываем в Санкт-Петербурге, он качественный".

Пять рабочих мест организовали предприниматели Вороновы, которые стали участниками инвестиционной программы администрации Тюменского района.

Основное, чем сегодня заняты на производстве, - это сортировка рыбы. Началось это после приобретения в июне 2019 года мальков форели. По словам Алексея Воронова, эта рыба оказалась намного прихотливее стерляди. Кстати, на "Рыбном подворье" выводят стерлядь нескольких видов. Одна из них - желтого окраса, как отметил Алексей Воронов, особо ценится арабскими шейхами за ее белую икру.

"Она сложнее проходит период адаптации. Сейчас мы строим для форели еще один цех. Есть особенность у этой рыбы – в отличие от стерляди она любит прохладную воду. Чем температура воды ниже, тем быстрее форель растет", - заметил он.

Приобрести форель от "Рыбного подворья" тюменцы смогут накануне Нового года - с пятиграммовой она уже выросла до 100 граммов, добавил Алексей Воронов, так что к концу 2019 года начнется ее реализация.

В планах Вороновых создать маточное поголовье стерляди и форели. Тогда у предприятия будет своя икра, мальки. Тем самым производственники создадут замкнутый цикл производства.

Анжела Лебедева