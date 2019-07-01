Новый придорожный комплекс откроется на трассе Тюмень - Екатеринбург

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Новый придорожный комплекс для грузовых автомобилей откроется на трассе Тюмень - Екатеринбург в районе Переваловского муниципального образования Тюменского района до конца 2019 года. Объем инвестиций составит 152 млн рублей.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела содействия инвестициям и развитию предпринимательства администрации Тюменского района Ольга Петруша.

"Ранее это был совершенно свободный земельный участок. Предприниматель Андрей Александрович Гильгенберг приобрел его в собственность, решил организовать там придорожный комплекс для грузового транспорта. По проекту предусмотрены СТО для большегрузного подвижного состава, административно-бытовое здание, гостиница на 20 двухместных номеров, магазин продуктов питания", - рассказала она.

К реализации проекта предприниматель Андрей Гильгенберг приступил в 2016 году. На данный момент на территории комплекса возведено два здания СТО площадью 1,5 тыс. кв. метров и 1 тыс. 700 кв. метров соответственно. Каждое рассчитано на четыре поста. Началось строительство третьего здания СТО: заложен фундамент, ведется сварка металлоконструкций. Комплекс для автомобилистов будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.

"В данном придорожном комплексе будет открыто 68 рабочих мест. Мы будем говорить с предпринимателем на предмет трудоустройства жителей Тюменского района: Переваловского, Успенского, Московского муниципальных образований. Тем более, что предприниматель входит в состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики администрации Тюменского района", - говорит Ольга Петруша.

Администрация Тюменского муниципального района оказывает предпринимателю поддержку в реализации инвестиционного проекта. Так, по словам Ольги Петруша, на стадии разработки проекта возникла проблема – участок земли примыкал к федеральной трассе. Было организовано информационное содействие, встреча со специалистами Уралуправтодора, и вопрос был решен в пользу инвестора.

Региональное Инвестиционное агентство на реализацию проекта строительства придорожного комплекса выделило Андрею Гильгенбергу займ на льготных условиях.

Анжела Лебедева