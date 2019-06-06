Армизонские предприниматели получили гранты на развитие бизнеса

| Фото: администрация Армизонского района | Фото: администрация Армизонского района

Четыре предпринимателя стали победителями первого конкурса по предоставлению грантов на развитие бизнеса от администрации района.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Армизонского муниципального образования Анна Бучельникова.

"Это первый конкурс такого рода, он был объявлен 5 апреля, в течение месяца проходил, мы ждали заявки от наших предпринимателей. Решились участвовать в конкурсе только четыре предпринимателя в четырех из шести номинациях. Каждый из них получил грант в размере от 500 тысяч до миллиона", - говорит она.

В номинации "Разведение КРС молочного направления" победителем стал Андрей Ульянов. Он получил грант в размере 1 млн рублей. Направит средства на покупку коров голштинской породы и закупит оборудование для фермы.

На развитие дополнительных объектов туристической индустрии грант 500 тыс. рублей получил Василий Зеновкин. Он вместе с супругой Надеждой займется реализацией бизнес-проекта по привлечению туристов в село Калмакское.

Как сообщила представитель районной администрации, Зеновкины после выхода на заслуженный отдых из Тюмени перебрались на малую родину, организовали ИП. Отремонтировали старую родительскую усадьбу, которая находится на берегу озера Козловик. Для детей из пришкольных лагерей бывший преподаватель Надежда Зеновкина в этом доме проводит мастер-классы по ковроткачеству и помолу зерна на жерновах. Устраивает фотосессии в льняных рубахах и сарафанах и проводит экологические прогулки.

"Грант они направят на открытие кафе у дома и строительство дома для туристов. Согласно их бизнес-плану, разработан маршрут для туристов, который будет пролетать через село Калмакское к Белозерскому заказнику. Этот путь пролегает через лес, лесостепь и выходить в тайгу. А в степи они планируют поставить юрту, приобретут велосипеды и отправятся на них в путь. Планов по развитию армизонского туризма у Зеновкиных много", - отметила Анна Бучельникова.

Сергей Лушников в номинации "Рыбоводство" выиграл 500 тыс. рублей. Предприниматель, который арендует озера не один год, приобретет ветрогенератор для сохранности рыбы и закупит партию личинок пеляди.

В номинации "Переработка пищевых продуктов" победил Аршак Манукян, который несколько лет в Армизонском занимается хлебопечением и изготовлением кондитерских изделий. 499 тыс. 500 рублей грантовой поддержки он направит на покупку оборудования для пекарни.

Средства, выигранные по итогам конкурса, переведены на расчетные счета предпринимателей. Каждое полугодие они должны отчитываться в администрацию о ходе реализации бизнес-проектов. Срок освоения грантов – 1,5 года.

Следующий конкурс на грантовую поддержку будет объявлен в Армизонском районе в июле. Его номинации будут связаны с переработкой, добавила начальник отдела экономики и прогнозирования.

Всего 270 субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в муниципалитете, из них 207 – предприниматели, остальные – юридические лица.

Анжела Лебедева