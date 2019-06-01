Рекордный урожай огурцов получил армизонский предприниматель

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Около двух тонн огурцов собрали с 300 кустов в тепличном хозяйстве Бондаренко. Это рекордный урожай за пять лет работы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил владелец личного подсобного хозяйства с. Армизонское Иван Бондаренко.

"Богатый урожай получился за счет смены семян, - говорит он. - Прошлые года выращивали турецкую селекцию – короткоплодные, пузырчатые огурцы. В этом году решили попробовать голландские семена. До пяти килограммов с куста выходит, очень хороший сорт и урожай собрали отличный".

Заняться тепличным бизнесом супруги Бондаренко решили в 2014 году. Для начала составили бизнес-план, все рассчитали. Обратились в местную администрацию, которая помогла с выделением земельного участка. Тепличный комплекс расположен на площади 240 кв. метров.

Работает он круглый год, отметил владелец ЛПХ. Зимой Бондаренко заняты выращиванием зелени лука. А с января начинается сезон огурцов. Урожай собирают в начале июня.

"Летом половину теплицы отведем под огурцы, половину – под томаты, спрос будет, это проверено годами, - рассказал Иван Бондаренко. – Реализуем продукцию через сельские магазины, ведем и адресную доставку. Люди заказывают, мы подвозим".

Кроме того, замечает владелец подсобного хозяйства, они поставляют свежую продукцию по югу Тюменской области, в частности, в Ишимский район.

Семена заказывают через официальных дилеров, интернет-магазины.

Владелец ЛПХ планирует принять участие в конкурсе по предоставлению грантовой поддержки, который пройдет в администрации Армизонского района в июле. В случае выигрыша средства направят на строительство еще одной теплицы.

"В этом году решили еще новое направление деятельности развить – выращивать клубнику. Заказали в Краснодарском крае, высадили в открытый грунт маточное поголовье – для рассады. Так как сорт ремонтантный, первое время цвет обрываем, чтобы сформировался сам куст, корневая система, а в августе можно ожидать первый урожай", - поделился Иван Бондаренко.

Все хлопоты по ведению тепличного хозяйства с Иваном разделяют супруга и двое дочерей 14 и 8 лет. О том, что занялся ЛПХ, Иван Бондаренко нисколько не жалеет, признается, что заниматься именно этим видом бизнеса нравится, хоть порою и бывают свои сложности. Выходить из кризисных ситуаций помогает семья и желание накормить тюменцев экологически чистой продукцией.

Анжела Лебедева