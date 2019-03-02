Как продлить жизнь весенним тюльпанам, рассказал цветовод из Мичуринского

| Фото: из личного архива семьи Егоровых | Фото: из личного архива семьи Егоровых

Чем чаще менять воду на холодную, тем дольше тюльпан простоит. Можно добавить в вазу с цветами снег или кусочки льда.

Секретами жизнестойкости самых востребованных весенних цветов с корреспондентом информагентства "Тюменская линия" поделился предприниматель из пос. Мичуринский Заводоуковского городского округа Геннадий Егоров.

| Фото: из личного архива семьи Егоровых | Фото: из личного архива семьи Егоровых

Цветочным бизнесом супруги Егоровы заняты четыре года. До этого более 20 лет развивали пчеловодство. Но оно, как заметил Геннадий, себя исчерпало. На смену пчелам пришли цветы: супруги из Заводоуковска перебрались на родину Галины - в поселок Мичуринский, на окраине купили участок земли, разбили отапливаемую теплицу, единственную в округе.

"Начинали медленно – никто не обладал знаниями в этой области, - делится Геннадий Егоров. - Цветочные луковицы закупали поначалу в Тюмени, потом вышли на Москву. В первый год выписали 15 тысяч луковиц, получилось, потом больше, и если в прошлом году мы реализовали 25 тысяч цветов в сезон, то в этот раз уже срезали 35 тысяч. Забирают оптом организации, цветочные салоны, частники".

Егоровы выращивают тюльпаны трех сроков созревания - ранние, средней всхожести и поздние. Первые луковицы, которые с осени хранят в темном, прохладном месте, цветоводы высаживают в тепличный грунт в конце января.

"Эти цветы как раз вырастают в полную силу ко дню влюбленных, потом идут средние сорта, а к 8 марта мы получаем тюльпаны позднего срока созревания - они самые стойкие", - отмечает предприниматель.

| Фото: из личного архива семьи Егоровых | Фото: из личного архива семьи Егоровых

При высадке тюльпанов в грунт никакой химии Егоровы не применяют, только кальциевая селитра. Особое внимание - сортообновлению. 10-12 сортов выращивают они в теплице. Есть у них любимые сорта: бордовый "Барселона", желтый Strong Gold, светло-розовый с красными краями Trick.

"По одному-два сорта выписываем каждый год. Хочется применять что-то новое. Бывают бракованные луковицы, до 10 процентов брака порой приходит в партии. Мы идем в минус, а в целом выгодно заниматься, иначе бы и не работали," - рассказывает Геннадий Егоров.

Предприниматель из Мичуринского о своем бизнесе говорит не иначе, как "работа, приносящая удовольствие людям предпенсионного возраста" и добавляет, что ни на какие гранты никогда не претендуют, рассчитывают только на себя. К слову, к их цветочному делу уже присоединился один из сыновей.

На вопрос, дарите ли вы своей жене цветы, отвечает: "Она весь год в цветах. На смену тюльпанам придет рассада разных цветов, а к осени созреют хризантемы, так что миллион алых роз ей точно не нужен".

Анжела Лебедева