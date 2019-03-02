Как продлить жизнь весенним тюльпанам, рассказал цветовод из Мичуринского
Чем чаще менять воду на холодную, тем дольше тюльпан простоит. Можно добавить в вазу с цветами снег или кусочки льда.
Секретами жизнестойкости самых востребованных весенних цветов с корреспондентом информагентства "Тюменская линия" поделился предприниматель из пос. Мичуринский Заводоуковского городского округа Геннадий Егоров.
Цветочным бизнесом супруги Егоровы заняты четыре года. До этого более 20 лет развивали пчеловодство. Но оно, как заметил Геннадий, себя исчерпало. На смену пчелам пришли цветы: супруги из Заводоуковска перебрались на родину Галины - в поселок Мичуринский, на окраине купили участок земли, разбили отапливаемую теплицу, единственную в округе.
"Начинали медленно – никто не обладал знаниями в этой области, - делится Геннадий Егоров. - Цветочные луковицы закупали поначалу в Тюмени, потом вышли на Москву. В первый год выписали 15 тысяч луковиц, получилось, потом больше, и если в прошлом году мы реализовали 25 тысяч цветов в сезон, то в этот раз уже срезали 35 тысяч. Забирают оптом организации, цветочные салоны, частники".
Егоровы выращивают тюльпаны трех сроков созревания - ранние, средней всхожести и поздние. Первые луковицы, которые с осени хранят в темном, прохладном месте, цветоводы высаживают в тепличный грунт в конце января.
"Эти цветы как раз вырастают в полную силу ко дню влюбленных, потом идут средние сорта, а к 8 марта мы получаем тюльпаны позднего срока созревания - они самые стойкие", - отмечает предприниматель.
При высадке тюльпанов в грунт никакой химии Егоровы не применяют, только кальциевая селитра. Особое внимание - сортообновлению. 10-12 сортов выращивают они в теплице. Есть у них любимые сорта: бордовый "Барселона", желтый Strong Gold, светло-розовый с красными краями Trick.
"По одному-два сорта выписываем каждый год. Хочется применять что-то новое. Бывают бракованные луковицы, до 10 процентов брака порой приходит в партии. Мы идем в минус, а в целом выгодно заниматься, иначе бы и не работали," - рассказывает Геннадий Егоров.
Предприниматель из Мичуринского о своем бизнесе говорит не иначе, как "работа, приносящая удовольствие людям предпенсионного возраста" и добавляет, что ни на какие гранты никогда не претендуют, рассчитывают только на себя. К слову, к их цветочному делу уже присоединился один из сыновей.
На вопрос, дарите ли вы своей жене цветы, отвечает: "Она весь год в цветах. На смену тюльпанам придет рассада разных цветов, а к осени созреют хризантемы, так что миллион алых роз ей точно не нужен".
Анжела Лебедева