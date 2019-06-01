Семья фермеров из Уватского района закупила черных ангусов на средства гранта

| Фото: Елены Моисеевой | Фото: Елены Моисеевой

Три миллиона рублей выиграла семья Моисеевых из с. Демьянское Уватского района по итогам конкурса поддержки крестьянско-фермерских хозяйств региона. На эти средства были закуплены 20 телочек австрийской мясной породы черный ангус, трактор, пресс-подборщик и другое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила фермер Елена Моисеева.

Три года фермеры развивали мясное животноводство, основанное на быках герефордах. Когда поступило предложение от администрации Уватского района поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки - долго думала, признается она. Но после того, как побывали на ферме по разведение ангусов в Курганской области, решились, подали документы и выиграли 3 млн рублей - это средства федерального и регионального бюджетов.

"Преимущества блэк ангусов – они не бросают свое потомство, до полугода телята кормятся от мам. Неприхотливы в еде. Им нужно свежее сено, гранулированный комбикорм с присадками и вода. Блэк ангусы ценятся за мраморное мясо. А еще они любопытные и доброжелательные. В 2020 году рассчитываем получить потомство от закупленных 20 телочек. Недавно приобрели быка-производителя такой же породы", - рассказала Елена Моисеева.

Сегодня в работу по развитию мясного скотоводства включены все члены семьи Моисеевых: муж, жена, 21-летняя дочь и 19-летний сын. Кроме того, после получения гранта они предоставили три рабочих места.

Помещения для содержания коров, телят были, сейчас фермеры строят сарай для молодняка и бычков, которые предназначены на сдачу. Одна из проблем, на которую указывают уватские фермеры, – это отсутствие на территории Уватского района убойных цехов и кооперативов, которые напрямую бы работали с фермерами.

Возможно, добавляет Елена Моисеева, кто-то из жителей района решится и, как они, подаст заявку на конкурс, начнет заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции. Тем более, что жить и работать на селе Моисеевы не просто желают, но и хотят в дальнейшем закупить еще и лошадей, тогда их фермерское хозяйство станет и разноплановым.

Анжела Лебедева