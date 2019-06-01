Новая база отдыха для туристов и рыбаков откроется в Уватском районе

| Фото: cfor-uvat.ru | Фото: cfor-uvat.ru

База отдыха для туристов и рыбаков будет построена на реке Иртыш в районе деревни Алымка до конца 2019 года. Это будет еще один объект для развития туризма в Уватском районе.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист Центра физкультурно-оздоровительной работы, базы отдыха "Укинский сор" с. Уват Юлия Слинкина.

"Эта база отдыха будет состоять из трех двухэтажных домов, в каждом смогут размещаться от восьми до 12 человек. Также в аренду будем сдавать плавательные средства – лодки Windboat – 42, большие казанки, рассчитанные на четырех человек. И моторы к ним - от девяти до 50 лошадиных сил. На Алымской базе уже стоит один дом на восемь человек. Два дома находятся в стадии строительства. Баня уже построена", - рассказала она.

На базу отдыха желающие смогут приезжать круглый год. В ледоход и ледостав рыбаков принимать не будут, только туристов.

Действующая база отдыха в районе дер. Уки была организована пять лет назад на озере Укинский сор. Начиналось все с одного дома и бани, добила Юлия Слинкина. Потребность в местах для отдыха, особенно в период рыбалки, увеличивалась с каждым годом.

"Сейчас база отдыха в деревне Уки состоит из восьми домов вместимостью от двух до шести человек. Есть две бани, беседка с мангальной зоной, - говорит Юлия Слинкина. - В сезон заявки принимаем за три месяца вперед. За ходом рыбалки следят работники туристической базы. На озере Уки хорошо ловится окунь, щука, язь, а вот судака можно выловить в протоке Иртыша".

Впервые сотрудники Уватской базы отдыха будут принимать у себя областные соревнования по спортивной рыбалке 13-14 июля. Инициатором и организатором соревнований выступила региональная федерация рыболовного спорта. Именно на территории Уватского района решено вернуть популярность ловли рыбы поплавочной удочкой. Ожидается, что большая часть участников состязания будет из местных жителей.

Более 1 тыс. 300 человек побывали на отдыхе и рыбалке в Уватском районе в 2018 году. Количество туристов и охотников за чешуйчатыми увеличивается, отмечают администраторы базы отдыха. По их мнению, туристов привлекает природа – смешанный лес, живописный берег Иртыша. Сюда приезжают люди разного возраста, семьи с детьми, а пенсионеры, отметила Юлия Слинкина, останавливаются на неделю-другую.

Анжела Лебедева