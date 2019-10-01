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В Сладковском районе предпринимателей поддержали рублем

Экономика, 18:10 10 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семь предпринимателей Сладковского района получили грант в 300 тыс. рублей каждый на развитие своего дела. Конкурс удалось организовать после того, как администрация муниципалитета получила первое место в региональном конкурсе по оценке эффективности органов местного самоуправления.

Из областного бюджета им было выделено 10 млн рублей. Как рассказали в администрации района, благодаря этому было решено организовать грантовый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия по присуждению грантов прошла 2 октября. Семь предпринимателей получили грант в размере 300 тыс. рублей каждый.

Первым по числу набранных баллов при защите бизнес-проектов стал индивидуальный предприниматель, глава КФХ Евгений Крапивин из Новоандреевского сельского поселения.

"Выигранный грант - 300 тысяч рублей - планирую направить на покупку "Газели"-хлебовозки. Мы занимаемся растениеводством, у нас 680 гектар под зерновыми культурами. Есть своя пекарня, которую открыли в 2010 году. Хлеб поставляем в школы, детсады муниципалитета. Население охотно покупает. В месяц 25-27 тонн хлеба выпекаем. У нас три хлебовозки, одна старенькая стала, вот ее и поменяем", - рассказала Евгений Крапивин.

До 14 октября все семь победителей конкурса получат на свои счета грант, который можно потратить на расширение бизнеса, приобретение специализированного транспорта и оборудования, создание станций технического обслуживания.

Анжела Лебедева

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# грант , конкурс , местное самоуправление , национальный проект , поддержка , предпринимательство

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