От кондитера столовой Дома советов до крупного бизнесмена в Казанке - путь Лидии Миллер

предприниматель Лидия Миллер с. Казанское | Фото: из личного альбома Лидии Миллер предприниматель Лидия Миллер с. Казанское | Фото: из личного альбома Лидии Миллер

Первые шаги в бизнес Лидия Миллер из с. Казанское предприняла в 1992 году. Тогда многие устремились за товаром в столицу, заграницу. Безработица и ответственность за семью стали хорошим поводом для начала предпринимательской деятельности. Об этом профессиональный кондитер, владелица нескольких бизнесов рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Лидия Миллер родилась в 1967 году шестым ребенком в семье немцев Поволжья, которые попали в Казахстан в годы поднятия целины. В Казанский район семья переехала в 1975 году. Здесь живут до сих пор.

"Окончила Тюменское кулинарное училище по специальности пекарь-кондитер. Работала стажером в столовой № 1 Дома советов, где по ходатайству руководства меня оставили в качестве кондитера. Проработала три года. Вышла замуж за парня из Казанки, вернулась домой. Была заведующей булочным цехом в РайПО. Родила двух сыновей. И когда младшему ребенку было всего два года, решились на предпринимательство. Поехали с мужем за товаром в Москву, затем были Новосибирск, Бишкек, Турция. На загранице поездки остановились: вылетали в Турцию, доллар был по шесть рублей, а вернулись - по 22 рубля", - говорит Лидия Миллер.

Перерыв в предпринимательстве был недолгий - бизнесмен из Тюмени предложил заняться ритуальными услугами. Взялась. Начала продавцом, дело понравилось. Решила открыть свой такой же магазин. В 2002 году помимо Казанки Лидия Миллер открыла точку сбыта в Бердюжье, Голышманово. Создали бригады по погребению в каждом поселке.

"На этом не остановились. В Казанке купили пустующее здание, достроили второй этаж для магазина подарков. Товар возили в основном из Екатеринбурга, но серьезную конкуренцию составили ритейлеры, которые начали развивать сеть в селе. Поэтому пришлось придумать новое направление – банкетный зал. Для этого нужно было построить новое здание", - отметила казанский предприниматель.

В этом Лидии Миллер помогло Инвестиционное агентство Тюменской области – выделило кредит 10 млн рублей под 7% годовых. Все оборудование, посуду, кухонный инвентарь она завозила из Китая. В ноябре 2014 года зал открылся. В этом же месяце трудовой коллектив Лидии Миллер принял боевое крещение – более 220 работников сельского хозяйства отмечали у них профессиональный праздник.

На сегодня около 50 человек работают в цехе банкетного зала. Есть и кондитеры.

"Наши пироги и торты на домашних сливках славятся. Работаем только на натуральном сырье, закупаем у местных фермеров. Через два года открыли кулинарию в соседнем здании, которое на тот момент продавалось. Название позаимствовала из Краснодарского края – "Сладкая леди"", - говорит Лидия Миллер.

Ассортимент у кондитеров большой: пироги, торты, дрожжевая выпечка – все с пылу, жару с раннего утра поставляется на полки. К вечеру то, что не продалось за день, реализуют с 50 % скидкой.

Помимо динамичного развития своего бизнеса Лидия Миллер охотно несет социальную ответственность - на все масштабные праздники и фестивали казанцы и гости села получают продукцию совершенно бесплатно. Так на Масленице пекари раздали более тысячи блинов.

По просьбе администрации Казанского района в 2019 году Лидия Миллер стала руководителем комбината школьного питания. В ее ведении 22 школы, куда предприниматель поставляет продукты и выпечку для того, чтобы накормить 2 тыс. 780 школьников.

"Жить на селе хорошо, в достатке вполне реально. Главное – работать не покладая рук и ничего не бояться", - уверена опытная бизнесвумен, которой большую поддержку оказывает семьи. В бизнесе заняты все – муж, сыновья, снохи.

"Есть два больших плана – в 2020 году в Казанке откроется бассейн. При нем организуем кафе. И в центре села откроем еще одну кулинарию, чтобы наша ароматная, вкусная и всегда свежая продукция стала для казанцев еще доступнее", - поделилась Лидия Миллер.

Анжела Лебедева