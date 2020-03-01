Аграрии Армизонского района в весенний сев освоят 32 тысячи гектаров пашни

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32 тыс. га посевных площадей предстоит освоить в весеннюю кампанию аграриям Армизонского района. Особенность муниципалитета - большое количество крестьянских хозяйств - 50, из них всего шесть - это крупные предприятия.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

"Аграрии Армизонского района ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. Продолжается работа по доведению семян до кондиции. На сегодня полностью готовы к севу 40 процентов семенного материала. Запас горючего формируется. Минеральные удобрения завозятся. Армизонский район по опыту прошлых лет всегда входил в пятерку лидеров по темпам ведения сезонных работ", - рассказал он.

Многие фермеры, как заметил Алексей Филиппов, прибегают к льготным краткосрочным кредитам под 3 – 5 % годовых. В 2020 году приобретают в основном минеральные удобрения.

"В 2019 году наши крестьяне приобретали комбайны, тракторы, сортировальное и сушильное оборудование, прицепной инвентарь. Сейчас все земледельцы ждут господдержку по программе несвязной поддержки за засеянный гектар, по факту применения минеральных удобрений, обновление технического парка", - говорит начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района.

Вопросы готовности глав фермерских хозяйств и СПК к весенне-полевым работам специалисты отрасли обсудят на совещании 26 марта. А вот учеба с представителем сельхозакадемии по применению пестицидов отменена из-за коронавируса, добавил Алексей Филиппов.

По его словам, запаса влаги в почве достаточно, весна еще порадует земледельцев осадками. Механизаторы до выхода посевных комплексов в поля проведут прибивку влаги.

"Посевная кампания в Армизонском районе традиционно стартует с сева яровой пшеницы, после 10-15 мая начинается сев, 25 – заканчивается. Но, каждый хозяйственник определяет сроки посевной самостоятельно. Главное – учитывать состояние поля. Земля должна быть прогрета, готова к приему зерна", - уверен опытный агроном, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

Анжела Лебедева