Начинающие фермеры региона получат гранты "Агростартап"

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Подать заявки для получения грантов "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" могут начинающие фермеры Тюменской области до 14 апреля 2020 года включительно, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Гранты "Агростартап" помогают сделать первые шаги тем, кто только собирается организовать фермерское хозяйство или расширить границы подворья. Важное условие: претендент на грант должен быть прописан в сельской местности и именно в том регионе, где его получает. Гранты предоставляются на условии софинансирования. Поэтому фермер сначала должен составить бизнес-план, в котором в том числе определиться, сколько средств ему необходимо на создание и развитие хозяйства. До 90% от этой суммы предоставит государство. Не менее 10%— собственные средства. Кроме того, следует продумать создание новых рабочих мест.

Размер гранта в расчете на одного грантополучателя определяется по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления продуктивности в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90% затрат; по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, — в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90% затрат; по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства — в размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90% затрат. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если предусмотрено использование части средств гранта "Агростартап" на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, — в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90% затрат.

Размер гранта не может быть больше суммы, указанной в заявке, и более размера гранта, указанного выше.

Документы принимаются в форме заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области на почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409.